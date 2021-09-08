Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала инициативу "несвоевременной" и "неуместной".
Ранее Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы просить статус главного партнера США
Это недальновидная политическая диверсия, – Стефанишина
С точки зрения имиджа страны такая инициатива, за считанные дни после встречи двух лидеров, выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия,
– написала Стефанишина.
Политик отметила, что недавно президенты США и Украины в совместном заявлении уже определили формат взаимодействия. Говорится о:
- поддержке евроатлантических стремлений Украины;
- сотрудничестве в рамках двустороннего соглашения о стратегических основах оборонного сотрудничества;
- сотрудничестве в рамках Партнерства с расширенными возможностями в рамках НАТО.
Обращение не было обсуждено с американской стороной
Стефанишин подчеркнула, что обращение, за которое собирается голосовать Рада, не было обсуждено на уровне глав государств. Вице-премьер считает, что сейчас Украина имеет значительно больше возможностей, чем ей дает этот гипотетический статус. У Киева уже есть статус партнера НАТО с расширенными возможностями и оборонное соглашение с Вашингтоном.
В 2017 году Парламент уже голосовал подобное обращение, которое осталось лишь политической декларацией. С тех пор Украина прошла важный путь. Давайте не будем возвращаться в прошлое, а двигаться вперед,
– подчеркнула Стефанишина.
Политик отметила, что никаких гарантий статус основного союзника вне НАТО не дает. Более того этот вопрос может использовать российская пропаганда – как "пример новых шатаний Украины".
До темы Мы дотягиваем без политического оформления – аналитик об Украине как союзнице США вне НАТО
"Слуга народа" не будет голосовать за обращение в Конгресс
Ранее представители монобольшинства уже заявили, что за обращение к США не будут голосовать. По словам нардепа Александра Качуры, во фракции просто не поддерживают эту идею.
Часть текста публикации Ольги Стефанишиной:
Сегодня гражданское общество, эксперты, журналисты и много сознательных граждан отодвинули все противоречия в сторону и, как тогда, во время Революции Достоинства, недвусмысленно дали понять, что выбор украинского народа никогда нельзя ставить под сомнение.
Совершенно очевидно, что приведенные ниже позиции по неуместности и несвоевременности этой инициативы не просто являются "позицией власти", они отражают очевидную реальность и есть и должны быть основой любых договоренностей, как на высшем политическом уровне, так и на уровне отдельных внешнеполитических инициатив".
Теперь по порядку.
С точки зрения имиджа страны такая инициатива, за считанные дни после встречи двух лидеров, выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия.
Вот почему:
Лидеры двух государств уже определили формат взаимодействия по вопросам не только национальной, но и региональной безопасности в Черноморском регионе (смотрите внимательно совместное заявление):
– поддержка евроатлантических стремлений Украины;
– сотрудничество в рамках двустороннего соглашения о стратегических основах оборонного сотрудничества;
– сотрудничество в рамках Партнерства с расширенными возможностями в рамках НАТО.
Важно понимать, что завтра предлагается к рассмотрению в ВРУ обращения относительно решения, которое:
– не проговаривалось на уровне лидеров государств;
– ни на шаг не приближает нас к конституционно закрепленному курсу на евроатлантическую интеграцию и членство в НАТО;
– не имеет для нас практической добавленной стоимости, ведь мы уже имеем гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус.