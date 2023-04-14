Однако источников действительно секретной информации никогда не бывает много. Это всегда единичные вещи. Об этом 24 Канала сказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Достойно внимания Борьба между крепостными крестьянами Путина: кто может занять его место

К примеру, Глеб Каракулов, работавший в ФСО и сбежавший, ничего по-настоящему интересного не рассказал. Это только интересные детали, о которых все аналитически догадывались, и он просто изнутри подтвердил наши догадки.

"Он не принес с собой чемодан секретных данных, как принес Василий Митрохин после 15 лет переписывания архивов КГБ. Таких источников очень мало", – уверяет Жирнов.

Экс-сотрудник КГБ о политической смерти Путина: смотрите видео

Умные люди осознают, что Путину – конец

Основную массу данных американцы получают через электронные средства коммуникации – смартфоны, компьютеры, интернет. А также с помощью дронов, спутников, прослушивания эфира и т.д. Однако это не значит, что нет людей, которые готовы им что-либо сдавать.

Многие уже поняли, что путинский режим доживает свое время. Путин как глава этого режима – закончился. Он уже курица с отрубленной головой,

– подчеркнул Жирнов.

Если представить, что он был драконом с тремя головами, говорит бывший сотрудник разведки, последнюю ему отрубил Международный уголовный суд в Гааге, выдав ордер на его арест.

Все. Путин теперь дракон без единой головы. Он еще некоторое время может бегать, но это лишь доживание. Политическая смерть уже свершилась. Это понимает очень много людей в России, а прежде всего – все умные люди,

– акцентирует бывший сотрудник КГБ.

А в политике, экономике, военном деле и спецслужбах количество умных людей несколько больше, чем в стране. Они поняли, что сейчас момент, когда на этом можно заработать деньги и сделать себе и семье будущее на Западе.

Внутри России началась борьба