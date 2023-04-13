Об этом в эфире 24 Канала сказал народный депутат Украины Олег Дунда. Он добавил, что сторонники Путина – слабые трусы. Они лишь рассуждают, как получить немного больше того, что у них есть сейчас.

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"Это испуганные люди, не имеющие своей воли действий, взгляда будущего, потому что там убита конкуренция", – отметил депутат.

Царь и крепостные

Политической системы в России нет, отметил Дунда. Также отсутствует и политическая конкуренция. Некому перенять власть Путина, поэтому там могут наступить времена большой смуты.

"Там есть царь и крепостные. Как было 150 – 200 лет назад во время Российской империи. Нет человека, который будет этим управлять – все зачищено. Как при Иване Грозном, когда он умер, начались времена смуты, а все были против всех. И в России будет точно так", – предположил вероятное будущее страны-агрессора спикер.

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Российские олигархи – миф

Олег Дунда отметил, что так называемых олигархов, которые вроде бы могут повлиять на Путина, в России тоже нет. По его словам все они – агентура и те же экономические крепостные. И сейчас их главная задача – спасти деньги, которые у них еще остались за границей.

С 90-х годов они привыкли кому-то платить: сначала бандитам, потом ФСБ, теперь Путину. Это просто испуганные люди, которые готовы на что угодно. То, что у них было в России, они уже списали. А сейчас только одна идея – как снять санкции на те средства, которые есть у них в Европе. К другому вернуться они не могут,

– рассказал народный депутат.

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