Про це в ефірі 24 Каналу сказав народний депутат України Олег Дунда. Він додав, що прибічники Путіна – занадто слабкі боягузи. Вони лише міркують, як отримати трохи більше того, що у них є зараз.

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"Це перелякані люди, які не мають своєї волі дій, погляду майбутнього, бо там прибита конкуренція", – відзначив депутат.

Цар і кріпаки

Політичної системи в Росії немає, відзначив Дунда. В тому числі відсутня й політична конкуренція. Немає кому перейняти владу Путіна, тому там можуть настати часи великої смути.

"Там є цар і кріпаки. Так само як було 150 – 200 років тому під час Російської імперії. Немає людини, яка буде цим керувати – все зачищене. Як за Івана Грозного, коли він помер, почалися часи смути, а всі були проти всіх. І в Росії буде точно так", – припустив ймовірне майбутнє країни-агресорки спікер.

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Російські олігархи – міф

Олег Дунда відзначив, що так званих олігархів, які начебто можуть вплинути на Путіна, в Росії теж немає. За його словами усі вони – агентура і ті ж самі економічні кріпаки. І зараз їхня головна задача – врятувати гроші, які в них ще лишилися за кордоном.

З 90-х років вони звикли комусь платити: спочатку бандитам, потім ФСБ, тепер Путіну. Це просто перелякані люди, які готові на будь-що. Те, що в них було в Росії, вони списали вже. А зараз лише одна ідея – як зняти санкції на ті кошти, які є в них в Європі. До іншого повернутися вони не можуть,

– розповів народний депутат.

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