Про це в ефірі 24 Каналу сказав народний депутат України Олег Дунда. Він додав, що прибічники Путіна – занадто слабкі боягузи. Вони лише міркують, як отримати трохи більше того, що у них є зараз.
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"Це перелякані люди, які не мають своєї волі дій, погляду майбутнього, бо там прибита конкуренція", – відзначив депутат.
Цар і кріпаки
Політичної системи в Росії немає, відзначив Дунда. В тому числі відсутня й політична конкуренція. Немає кому перейняти владу Путіна, тому там можуть настати часи великої смути.
"Там є цар і кріпаки. Так само як було 150 – 200 років тому під час Російської імперії. Немає людини, яка буде цим керувати – все зачищене. Як за Івана Грозного, коли він помер, почалися часи смути, а всі були проти всіх. І в Росії буде точно так", – припустив ймовірне майбутнє країни-агресорки спікер.
Олег Дунда про політичні процеси в Росії: дивитись відео
Російські олігархи – міф
Олег Дунда відзначив, що так званих олігархів, які начебто можуть вплинути на Путіна, в Росії теж немає. За його словами усі вони – агентура і ті ж самі економічні кріпаки. І зараз їхня головна задача – врятувати гроші, які в них ще лишилися за кордоном.
З 90-х років вони звикли комусь платити: спочатку бандитам, потім ФСБ, тепер Путіну. Це просто перелякані люди, які готові на будь-що. Те, що в них було в Росії, вони списали вже. А зараз лише одна ідея – як зняти санкції на ті кошти, які є в них в Європі. До іншого повернутися вони не можуть,
– розповів народний депутат.
Політичні процеси в Росії: останнє
- Російські спецслужби можуть відбирати паспорти в тамтешніх високопосадовців. Усе, аби ті не втекли за кордон. А прем'єр Росії Міхаіл Мішустін заборонив урядовцям виїжджати без його дозволу.
- Після останніх подій невдоволення політикою Путіна зростає і так звані еліти шукають варіанти як його позбутися.
- Санкт-Петербург та Москва вже небезпечні для російських "еліт". Вони активніше шукають шляхи втечі з Росії. Посадовці продають нерухомість та вивозять свої сім’ї.