У п'ятницю, 7 квітня, речник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону констатував, що уже навіть Санкт-Петербург та Москва не є безпечними містами. За його словами, ворожі еліти намагаються якомога скоріше, якщо не самим покинути країну, то відправити за кордон дітей, інформує 24 Канал.

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Тікають, як щурі з корабля

Як слушно підмітив спікер, кремлівські пропагандисти продовжують розповідати росіянам, що "спеціальна військова операція" нібито триває "успішно", однак водночас дії російських еліт про це не свідчать.

Можемо констатувати, що російська еліта своє майбутнє в Росії, своїх дітей та сімей переважно не бачить... Очільники продають нерухомість. Вивозять сім'ї в якісь умовно безпечні місця, хоча ми розуміємо, що Пітер для них точно уже не є безпечним місцем. Власне, як і Москва,

– сказав Юсов.

Разом з тим він заявив, що виїхати за кордон уже зараз мають можливість далеко не всі представники ворожої влади та члени їхніх сімей. Власне, здебільшого прихистком для окупантів стають країни, що входили до складу СРСР.

Однак Білорусь "чомусь", як не дивно, не є популярною в цьому списку держав. Вочевидь, тому що це країна, яка разом з Росією буде відповідати за війну проти України та зараз перебуває під жорсткими міжнародними санкціями.

Не так багато варіантів залишилось. Можемо подивитись, куди можуть отримати візу або без візи виїхати представники російської бізнес-еліти. Як якісь буферні зони залишається пострадянський простір, а потім – як вийде... Білорусь меншою мірою, тому що з території самої Білорусі не так легко виїхати чи вивезти сім'ю,

– наголосив речник ГУР.

Чому Пітер стає небезпечним