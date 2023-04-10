Про це 24 Каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. За його словами, російська еліта уже починає готувати план дій, що робити після смерті президента.
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Новини про здоров'я Путіна не випадкові
Через несприятливу ситуацію в Росії, зокрема курсову нестабільність, пропаганда не зможе пояснити, що Кремль вчиняв правильно, розпочавши повномасштабне вторгнення.
Вихід один – знайти цапа-відбувайла. Ним в Росії може бути лише одна людина – Путін і більше ніхто. Це чудово розуміє його оточення, але, звісно, їм необхідно підготувати підґрунтя для цього,
– зазначив Валерій Клочок.
Останнім часом в Росії багато пліткують про незадовільний стан здоров'я Владіміра Путіна. Такі історії у медійному просторі з'являються невипадково. Але й про раптову смерть диктатора не повідомлять.
"Завжди, коли "прибирали" Генерального секретаря компартії СРСР, – він не помирав за один день. До прикладу, він може лежати у сусідній кімнаті, коли політбюро засідає і думає, як будуть ділити те, що залишилось і хто буде панувати далі. В Росії зараз історія така ж", – пояснив політексперт.
Валерій Клочок про можливий сценарій ліквідації Путіна: дивитись відео
Росія після Путіна
Ті особи, які зараз наближені до Владіміра Путіна, думають про те, як втриматися при владі після смерті диктатора. Зокрема, роздумують над:
- виведенням російських військ з України;
- початком можливих переговорів стосовно репарацій, контрибуцій, повернення Криму тощо;
- збереженням свого обличчя.
Валерій Клочок пояснив, що політичні еліти в Росії, ймовірно, перекладатимуть усю вину на Путіна.
"Вони скажуть, що у цьому винна "ця істота з двома ногами", яка вже померла, а ми рухаємось далі. Дату смерті, до речі, можуть написати будь-яку", – наголосив політексперт.
Він додав, що різні групи впливу в Росії настільки сильно пов'язані між собою, що не можуть існувати одна без одної. Таку систему вибудував Владімір Путін і вона всіх влаштовувала. Але саме через це зміни в Росії не зможуть відбутися моментально, на це можуть піти роки.
Росіяни проти Путіна: останні новини
- Колишній російський офіцер та блогер Ігор Стрєлков-Гіркін створив "Клуб розлючених патріотів", у якому висловлюють незадоволення політикою Кремля. Цей клуб може бути ознакою розколу в Кремлі через провальний зимовий наступ росіян або ж через майбутній контрнаступ ЗСУ.
- У ГУР повідомили, що в Росії зростає невдоволення діями Владіміра Путіна та Кремля загалом. Щобільше, Андрій Юсов стверджує, що місцеві групи активістів готові до збройного опору проти путінського режиму.
- Натомість у Кремлі посилюють боротьбу з тими, хто виступає проти війни в Україні. Це стосується не лише медійних, але й цивільних осіб. Зокрема, диктатор підписав два законопроєкти, які спрямовані на розширення юридичного покарання за дискредитацію всього російського персоналу.