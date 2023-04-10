Про це 24 Каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. За його словами, російська еліта уже починає готувати план дій, що робити після смерті президента.

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Новини про здоров'я Путіна не випадкові

Через несприятливу ситуацію в Росії, зокрема курсову нестабільність, пропаганда не зможе пояснити, що Кремль вчиняв правильно, розпочавши повномасштабне вторгнення.

Вихід один – знайти цапа-відбувайла. Ним в Росії може бути лише одна людина – Путін і більше ніхто. Це чудово розуміє його оточення, але, звісно, їм необхідно підготувати підґрунтя для цього,

– зазначив Валерій Клочок.

Останнім часом в Росії багато пліткують про незадовільний стан здоров'я Владіміра Путіна. Такі історії у медійному просторі з'являються невипадково. Але й про раптову смерть диктатора не повідомлять.

"Завжди, коли "прибирали" Генерального секретаря компартії СРСР, – він не помирав за один день. До прикладу, він може лежати у сусідній кімнаті, коли політбюро засідає і думає, як будуть ділити те, що залишилось і хто буде панувати далі. В Росії зараз історія така ж", – пояснив політексперт.

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Росія після Путіна

Ті особи, які зараз наближені до Владіміра Путіна, думають про те, як втриматися при владі після смерті диктатора. Зокрема, роздумують над:

виведенням російських військ з України;

початком можливих переговорів стосовно репарацій, контрибуцій, повернення Криму тощо;

збереженням свого обличчя.

Валерій Клочок пояснив, що політичні еліти в Росії, ймовірно, перекладатимуть усю вину на Путіна.

"Вони скажуть, що у цьому винна "ця істота з двома ногами", яка вже померла, а ми рухаємось далі. Дату смерті, до речі, можуть написати будь-яку", – наголосив політексперт.

Він додав, що різні групи впливу в Росії настільки сильно пов'язані між собою, що не можуть існувати одна без одної. Таку систему вибудував Владімір Путін і вона всіх влаштовувала. Але саме через це зміни в Росії не зможуть відбутися моментально, на це можуть піти роки.

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