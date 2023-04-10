Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, российская элита уже начинает готовить план действий, что делать после смерти президента.

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Новости о здоровье Путина не случайны

Из-за неблагоприятной ситуации в России, в частности курсовой нестабильности, пропаганда не сможет объяснить, что Кремль поступал правильно, начав полномасштабное вторжение.

Выход один – найти козла отпущения. Им в России может быть только один человек – Путин и больше никто. Это прекрасно понимает его окружение, но, конечно, им необходимо подготовить почву для этого,

– отметил Валерий Клочок.

В последнее время в России много говорят о неудовлетворительном состоянии здоровья Владимира Путина. Подобные истории в медийном пространстве появляются неслучайно. Но и о внезапной смерти диктатора не сообщат.

"Всегда, когда "убирали" Генерального секретаря компартии СССР, – он не умирал за один день. К примеру, он может лежать в соседней комнате, когда политбюро заседает и думает, как будут делить то, что осталось и кто будет властвовать дальше. В России сейчас история такая же", – объяснил политэксперт.

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Россия после Путина

Те, кто сейчас приближен к Владимиру Путину, думают о том, как удержаться у власти после смерти диктатора. В частности, размышляют над:

выведением российских войск из Украины;

началом возможных переговоров по репарациям, контрибуциям, возвращению Крыма и т.п.;

сохранением своего лица.

Валерий Клочок объяснил, что политические элиты в России, вероятно, будут перекладывать всю вину на Путина.

"Они скажут, что в этом должно "это существо с двумя ногами", которое уже умерло, а мы двигаемся дальше. Дату смерти, кстати, могут написать любую", – подчеркнул политэксперт.

Он добавил, что разные группы влияния в России настолько сильно связаны между собой, что не могут существовать друг без друга. Такую систему выстроил Владимир Путин, и она всех устраивала. Но именно поэтому изменения в России не смогут произойти моментально, на это могут уйти годы.

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