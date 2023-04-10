Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, российская элита уже начинает готовить план действий, что делать после смерти президента.
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Новости о здоровье Путина не случайны
Из-за неблагоприятной ситуации в России, в частности курсовой нестабильности, пропаганда не сможет объяснить, что Кремль поступал правильно, начав полномасштабное вторжение.
Выход один – найти козла отпущения. Им в России может быть только один человек – Путин и больше никто. Это прекрасно понимает его окружение, но, конечно, им необходимо подготовить почву для этого,
– отметил Валерий Клочок.
В последнее время в России много говорят о неудовлетворительном состоянии здоровья Владимира Путина. Подобные истории в медийном пространстве появляются неслучайно. Но и о внезапной смерти диктатора не сообщат.
"Всегда, когда "убирали" Генерального секретаря компартии СССР, – он не умирал за один день. К примеру, он может лежать в соседней комнате, когда политбюро заседает и думает, как будут делить то, что осталось и кто будет властвовать дальше. В России сейчас история такая же", – объяснил политэксперт.
Валерий Клочок о возможном сценарии ликвидации Путина: смотреть видео
Россия после Путина
Те, кто сейчас приближен к Владимиру Путину, думают о том, как удержаться у власти после смерти диктатора. В частности, размышляют над:
- выведением российских войск из Украины;
- началом возможных переговоров по репарациям, контрибуциям, возвращению Крыма и т.п.;
- сохранением своего лица.
Валерий Клочок объяснил, что политические элиты в России, вероятно, будут перекладывать всю вину на Путина.
"Они скажут, что в этом должно "это существо с двумя ногами", которое уже умерло, а мы двигаемся дальше. Дату смерти, кстати, могут написать любую", – подчеркнул политэксперт.
Он добавил, что разные группы влияния в России настолько сильно связаны между собой, что не могут существовать друг без друга. Такую систему выстроил Владимир Путин, и она всех устраивала. Но именно поэтому изменения в России не смогут произойти моментально, на это могут уйти годы.
Россияне против Путина: последние новости
- Бывший российский офицер и блогер Игорь Стрелков-Гиркин создал "Клуб разъяренных патриотов", в котором выражают недовольство политикой Кремля. Этот клуб может быть признаком раскола в Кремле из-за провального зимнего наступления россиян или же из-за предстоящего контрнаступления ВСУ.
- В ГУР сообщили, что в России растет недовольство действиями Владимира Путина и Кремля в целом. Более того, Андрей Юсов утверждает, что местные группы активистов готовы к вооруженному сопротивлению против путинского режима.
- В Кремле усиливают борьбу с выступающими против войны в Украине. Это касается не только медийных, но и гражданских лиц. В частности, диктатор подписал два законопроекта, направленных на расширение юридического наказания за дискредитацию всего российского персонала.