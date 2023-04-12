Но мобилизация этого не касается. Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Он отметил, что тот факт, что у российских элит забирают паспорта – им не понравится.

Интересно Продолжение следует: как Россия погружается в 90-е и захлебывается от убийств и ограблений

"В целом надо понимать, что российские элиты вообще на 90% недовольны происходящим и проклинают в своем узком кругу Путина", – заявил он.

Так говорят все

Политолог отметил, что разговор музыкального продюсера Иосифа Пригожина и российского миллиардера Фархада Ахмедова, которые обсуждали недовольство российским диктатором и войну против Украины, абсолютно показателен.

"Как только этот разговор выложили, я прислал его своему визави, который работает в правительственных кругах (России – 24 Канал). И я говорю: "Послушай. Вроде лояльные люди, а рассуждают как оппозиционеры", – заявил Галлямов.

На что собеседник ответил, что такие разговоры слушает 24 часа 7 дней в неделю. Мол, все так говорят.

Что может привести к революции в России: смотрите видео

Недоверие Путина

В целом, российский истеблишмент настроен очень значит по-антипутински. И этот шаг с изъятием паспортов является доказательством того, что Путин тоже так же ситуацию воспринимает. То есть, он им не доверяет,

– подчеркнул он.

Диктатор опасается, что российская элита начнет убегать из страны-агрессора из-за своего недовольства.

"И, конечно, такое недоверие с его стороны и невозможность куда-то уехать, оно, конечно, разозлит их. Но станет ли это "соломинкой", которая сломает хребет верблюда… не знаю. Ведь с другой стороны, они все его очень боятся", – отметил он.

Мол, то люди из окна выпадают, то происходят странные самоубийства целыми семьями.

"За прошлый год многие такие истории видели. И трусы "Новичком" могут смазать, в частности, на Западе, если сбежишь", – добавил он.

Сильный страх элиты

Все потому, что страх у российской элиты силен и не факт, что ныне по факту она возмутится.

"Все же, я думаю, в конце концов рванет точно в какой-то момент", – подчеркнул политолог.

Ведь разногласия между обезумевшим тираном и реальными потребностями нации – диаметрально противоположные вещи.

Что приведет к революции

"И в таких ситуациях всегда происходит революция. Вопрос – сколько времени на ее подготовку, ее осуществление уйдет, ведь страх – серьезный фактор и на нем некоторое время можно держаться", – сказал Аббас Галлямов.

Он предполагает, что вероятнее всего, это произойдет после определенных серьезных поражений на фронте.

"По-моему, довольно близко мы подошли осенью прошлого года, когда были разбиты российские войска сначала под Харьковом, потом отступили из-под Херсона. И тогда в тот момент режим, очевидно, пошатнулся", – заявил политолог.

И тогда на это указывало много косвенных признаков.

В тот момент (режим – 24 Канал) удержался. Если еще будет волна таких же поражений, то на этот раз не факт, что выдержит. Надо, чтобы люди почувствовали, что режим резко ослаб,

– рассказал он.

Мол, тогда, конечно, народ будет недоволен и сможет восстать.

"И элиты могут начать действовать, чтобы предпринять попытку какого-то переворота. И силовики в этом могут участвовать", – подытожил Аббас Галлямов.

Недовольство россиян: последние новости