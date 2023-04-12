Но мобилизация этого не касается. Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Он отметил, что тот факт, что у российских элит забирают паспорта – им не понравится.
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"В целом надо понимать, что российские элиты вообще на 90% недовольны происходящим и проклинают в своем узком кругу Путина", – заявил он.
Так говорят все
Политолог отметил, что разговор музыкального продюсера Иосифа Пригожина и российского миллиардера Фархада Ахмедова, которые обсуждали недовольство российским диктатором и войну против Украины, абсолютно показателен.
"Как только этот разговор выложили, я прислал его своему визави, который работает в правительственных кругах (России – 24 Канал). И я говорю: "Послушай. Вроде лояльные люди, а рассуждают как оппозиционеры", – заявил Галлямов.
На что собеседник ответил, что такие разговоры слушает 24 часа 7 дней в неделю. Мол, все так говорят.
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Недоверие Путина
В целом, российский истеблишмент настроен очень значит по-антипутински. И этот шаг с изъятием паспортов является доказательством того, что Путин тоже так же ситуацию воспринимает. То есть, он им не доверяет,
– подчеркнул он.
Диктатор опасается, что российская элита начнет убегать из страны-агрессора из-за своего недовольства.
"И, конечно, такое недоверие с его стороны и невозможность куда-то уехать, оно, конечно, разозлит их. Но станет ли это "соломинкой", которая сломает хребет верблюда… не знаю. Ведь с другой стороны, они все его очень боятся", – отметил он.
Мол, то люди из окна выпадают, то происходят странные самоубийства целыми семьями.
"За прошлый год многие такие истории видели. И трусы "Новичком" могут смазать, в частности, на Западе, если сбежишь", – добавил он.
Сильный страх элиты
Все потому, что страх у российской элиты силен и не факт, что ныне по факту она возмутится.
"Все же, я думаю, в конце концов рванет точно в какой-то момент", – подчеркнул политолог.
Ведь разногласия между обезумевшим тираном и реальными потребностями нации – диаметрально противоположные вещи.
Что приведет к революции
"И в таких ситуациях всегда происходит революция. Вопрос – сколько времени на ее подготовку, ее осуществление уйдет, ведь страх – серьезный фактор и на нем некоторое время можно держаться", – сказал Аббас Галлямов.
Он предполагает, что вероятнее всего, это произойдет после определенных серьезных поражений на фронте.
"По-моему, довольно близко мы подошли осенью прошлого года, когда были разбиты российские войска сначала под Харьковом, потом отступили из-под Херсона. И тогда в тот момент режим, очевидно, пошатнулся", – заявил политолог.
И тогда на это указывало много косвенных признаков.
В тот момент (режим – 24 Канал) удержался. Если еще будет волна таких же поражений, то на этот раз не факт, что выдержит. Надо, чтобы люди почувствовали, что режим резко ослаб,
– рассказал он.
Мол, тогда, конечно, народ будет недоволен и сможет восстать.
"И элиты могут начать действовать, чтобы предпринять попытку какого-то переворота. И силовики в этом могут участвовать", – подытожил Аббас Галлямов.
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