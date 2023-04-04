Таким образом, российские службы безопасности пытаются помешать выездам за границу высокопоставленных должностных лиц. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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В России боятся, чтобы чиновники не сбежали за границу

Сообщается, что российские спецслужбы продолжают изымать паспорта чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы ограничить побег из России.

2 апреля иностранное издание Financial Times рассказывало, что российские службы безопасности пытаются помешать выездам за границу чиновников, бывших чиновников и руководителей государственных компаний.

Кроме того, российские силовики сказали государственным служащим отдать свои паспорта под угрозой принудительного лишения паспортов или под угрозой отставки.

Это свидетельствует о том, что Кремль продолжает бояться, что элиты убегут из России,

– отметили в ISW.

Госслужащие в России массово недовольны действиями властей

Недавно аналитики сообщали, что у российских госслужащих возникли проблемы из-за вторжения страны-агрессора в Украину. Некоторым чиновникам пришлось избавиться от своих паспортов в ФСБ. К тому же кремлевским чиновникам запрещены все международные туристические поездки.

Эксперты считают, что эти ограничения направлены на то, чтобы предотвратить побег или дезертирство чиновников, которые все больше недовольны действиями власти.

Напомним, что в сентябре 2022 года после проведения "долевой мобилизации" тысячи мужчин, которых можно было отправить воевать в Украину, пытались бежать из России. Часто они пересекали границу по суше, поскольку рейсы в другие страны, куда можно попасть без визы, очень быстро заканчивались.