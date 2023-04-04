У такий спосіб російські служби безпеки намагаються перешкодити виїздам за кордон високопосадовців. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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У Росії бояться, щоб чиновники не втекли за кордон

Повідомляється, що російські спецслужби продовжують вилучати паспорти високопосадовців і керівників державних компаній, щоб обмежити втечі з Росії.

2 квітня іноземне видання Financial Times розповідало, що російські служби безпеки намагаються перешкодити виїздам за кордон високопосадовців, колишніх чиновників і керівників державних компаній.

Окрім цього, російські силовики сказали державним службовцям віддати свої паспорти під загрозою примусового позбавлення паспортів або під загрозою відставки.

Це свідчить про те, що Кремль продовжує боятися, що еліти втечуть з Росії,

– зауважили в ISW.

Держслужбовці в Росії масово невдоволені діями влади

Нещодавно аналітики повідомляли, що у російських держслужбовців виникли проблеми через вторгнення країни-агресорки в Україну. Деяким чиновникам довелося позбутися своїх паспортів у ФСБ. До того ж для кремлівських чиновників заборонені всі міжнародні туристичні поїздки.

Експерти вважають, що ці обмеження спрямовані на те, щоб запобігти втечі чи дезертирству чиновників, які все більше незадоволені діями влади.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року після проведення "часткової мобілізації" тисячі чоловіків, яких можна було відправити воювати в Україну, намагалися втекти з Росії. Часто вони перетинали кордон сушею, оскільки рейси в інші країни, куди можна потрапити без візи, дуже швидко закінчувались.