Однак джерел дійсно секретної інформації ніколи не буває багато. Це завжди поодинокі речі. Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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До прикладу, Глєб Каракулов, який працював у ФСО і втік, нічого по-справжньому цікавого не розповів. Це лише цікаві деталі, про які усі аналітично здогадувалися, і він просто зсередини підтвердив наші здогадки.

"Він не приніс із собою валізу секретних даних, як приніс Васілій Мітрохін після 15 років переписування архівів КДБ. Таких джерел дуже-дуже мало", – запевняє Жирнов.

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Розумні люди усвідомлюють, що Путіну – кінець

Основний масив даних американці отримують через електронні засоби комунікації – смартфони, комп'ютери, інтернет. А також за допомогою дронів, супутників, прослуховування ефіру і таке інше. Проте це не означає, що немає людей, які готові їм щось здавати.

Доволі багато людей вже зрозуміли, що путінський режим доживає свій час. Путін як глава цього режиму – закінчився. Він вже курка з відрубаною головою,

– підкреслив Жирнов.

Якщо уявити, що він був драконом з трьома головами, каже ексспівробітник розвідки, то останню йому відрубав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, видавши ордер на його арешт.

Все. Путін тепер дракон без жодної голови. Він ще деякий час може бігати, але це лише доживання. Політична смерть вже відбулася. Це розуміє дуже багато людей у Росії, а передовсім – усі розумні люди,

– акцентує колишній співробітник КДБ.

А у політиці, економіці, військовій справі та спецслужбах кількість розумних людей дещо більша, ніж в по країні. Вони зрозуміли, що зараз момент, коли на цьому можна заробити гроші й зробити собі та родині майбутнє на Заході.

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