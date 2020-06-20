Россияне в Крыму продают газ, выкачанный с материковой Украины. Его перекачали на полуостров, когда Крым уже был в оккупации. Теперь на топливе, которое местные власти присвоили, пытаются еще и заработать. Однако желающих купить этот газ нет. Как газ попал в оккупацию и почему он никому не нужен – смотрите в программе.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы". Также в программе: Уникальный украинский винодельческий комбинат "Массандра", который расположен в Крыму, может достаться российским олигархам. Крым выходит из карантина. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.