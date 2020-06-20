Росіяни у Криму продають газ, викачаний з материкової України. Його перекачали на півострів, коли Крим вже був в окупації. Тепер на паливі, яке місцева влада привласнила, намагаються ще й заробити. Однак охочих купити цей газ немає. Як газ потрапив в окупацію і чому він нікому не потрібен – дивіться у програмі.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у програмі: Унікальний український виноробний комбінат "Масандра", який розташований у Криму, може дістатись російським олігархам. Крим виходить з карантину. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.