Український бренд можуть "Масандра" можуть віддати російським олігархам. Кримська влада, підконтрольна Кремлю, внесла підприємство до переліку об'єктів, які цьогоріч підготують до приватизації.

Журналісти проєкту "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" дізнались, як на цю ситуацію реагує гендиректор "Масандри" Микола Бойко, який керував підприємством майже 30 років.

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У скільки оцінили виноробний комбінат

Найбільший виноробний комплекс Криму оцінили у 627 мільйонів рублів – це трохи більше, ніж 9 мільйонів доларів. Микола Бойко вважає, що ціна максимально занижена.

"4 тисячі гектарів виноградників – це 400 тисяч соток. А сотка в Криму коштувала і 10 тисяч доларів, і 20, і 25. Тому цифри, які там крутяться – абсолютно іншого порядку", – сказав ексгендиректор.

Десь в 2000-х роках спеціалісти Криму оцінювали вартість землі на півострові. Вартість виноградників "Масандри" оцінили у 6,3 мільярда євро (понад 7 мільярдів доларів – 24 канал),

– зазначив Бойко.

Він додав, що це ціна без обладнання – тільки виноградники.

Довідка. Микола Бойко очолював підприємство майже 30 років, а у 2015 році вимушено покинув Крим та зайнявся виноробством на материковій Україні.

Засновник Асоціації сомельє України Дмитро Сидоренко зазначив, що визначати вартість "Масандри" – те саме, що оцінювати світовий музей. Її неможливо оцінити грошима, адже "Масандра" має світове значення.

Головний скарб "Масандри" у підвалах

Генеральний директор "Укрвинпром" Володимир Кучеренко запевнив, що підвали підприємства – енотека, яка є надбанням Книги рекордів Гіннеса.

У ній є понад 1 мільйон пляшок вина,

– сказав Кучеренко.



Підвал "Масандри" / Фото tripadvisor

У 2015 році у підвали "Масандри" приїжджав президент Росії Володимир Путін разом з експрем'єром Італії Сільвіо Берлусконі. Тоді вони випили колекційну пляшку вина "Херес Де-Ля-Фронтера" 1775 року виробництва. Його приблизна вартість – 100 тисяч доларів за пляшку.

Тоді керівництво "Масандри" списало раритет за 44 рублі 17 копійок (17 гривень). Це вказали у накладній.



Накладна підприємства / Фото скриншот з відео

Хто придбає унікальні виноградники

Наразі точного покупця "Масандри" не назвали. Однак російські журналісти назвали таких претендентів:

бізнес-омбудсмен Росії Борис Титов;

міністра сільського господарства Росії Олександра Ткачова;

президента "Сбербанку" Росії Германа Грефа.



Борис Титов, Олександр Ткачов та Герман Греф / Фото Колаж 24 каналу

Кримський журналіст Дмитро Жмуцький повідомив, що останній – фаворит на "українське". У пресслужбі "Сбербанку" не підтвердили, але й не спростували зацікавленість Грефа у "Масандрі".

Престижна іграшка в руках олігарха, – політологиня

За словами політологині з Криму Євгенії Горюнової, українська виноробня стане престижною іграшкою в руках олігарха.

Фактично, це те саме, що мати "Мону Лізу" вдома. Це престижно. Приїде до нього Путін, а він йому раз – і пляшечку колекційного вина,

– сказала політологиня.

Що відомо про підприємство "Масандра"? Кримська "Масандра" це 9 окремих виноробних господарств на південному узбережжі півострова. Підприємство має 4 тисячі гектарів виноградників. Якщо порівнювати, то ця площа більша, ніж майже 6 тисяч футбольних полів. На підприємстві є 6 тисяч робочих місць.



Влада, підконтрольна Кремлю, відібрала українську "Масандру" одразу після анексії. Від 2014 року виноробня під санкціями ЄС, а від 2015 – США. Продавати продукцію у Європу підприємство не може.

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