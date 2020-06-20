Украинский бренд "Массандра" могут отдать российским олигархам. Крымская власть, подконтрольная Кремлю, внесла предприятие в перечень объектов, которые в этом году подготовят к приватизации.

Журналисты проекта "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" узнали, как на эту ситуацию реагирует гендиректор "Массандры" Николай Бойко, руководивший предприятием почти 30 лет.

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Во сколько оценили винодельческий комбинат

Наибольший винодельческий комплекс Крыма оценили в 627 миллионов рублей – это чуть больше, чем 9 миллионов долларов. Николай Бойко считает, что цена очень занижена.

"4 тысячи гектаров виноградников – это 400 тысяч соток. А сотка в Крыму стоила и 10 тысяч долларов, и 20, и 25. Поэтому цифры, которые там крутятся – совершенно иного порядка", – сказал экс-гендиректор.

Где-то в 2000-х годах специалисты Крыма оценивали стоимость земли на полуострове. Стоимость виноградников "Массандры" оценили в 6,3 миллиарда евро (более 7 миллиардов долларов – 24 канал),

– отметил Бойко.

Он добавил, что это цена без оборудования – только виноградники.

Справка. Николай Бойко возглавлял предприятие почти 30 лет, а в 2015 году вынужденно покинул Крым и занялся виноделием на материковой Украине.

Основатель Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко отметил, что определять стоимость "Массандры" – то же, что оценивать мировой музей. Ее невозможно оценить деньгами, ведь "Массандра" имеет мировое значение.

Главное сокровище "Массандры" в подвалах

Генеральный директор "Укрвинпром" Владимир Кучеренко заверил, что подвалы предприятия – энотека, которая является достоянием Книги рекордов Гиннеса.

В ней есть более 1 миллиона бутылок вина,

– сказал Кучеренко.

Подвал "Массандры" / Фото tripadvisor

В 2015 году в подвалы "Массандры" приезжал президент России Владимир Путин вместе с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони. Тогда они выпили коллекционную бутылку вина "Херес Де-Ля-Фронтера" 1775 года производства. Его приблизительная стоимость – 100 тысяч долларов за бутылку.

Тогда руководство "Массандры" списало раритет за 44 рубля 17 копеек (17 гривен). Это указали в накладной.

Накладная предприятия / Фото скриншот из видео

Кто приобретет уникальные виноградники

Сейчас точного покупателя "Массандры" не назвали. Однако российские журналисты назвали таких претендентов:

бизнес-омбудсмена России Борис Титов;

министра сельского хозяйства России Александра Ткачева;

президента "Сбербанка" России Германа Грефа.

Борис Титов, Александр Ткачев и Герман Греф / Фото Коллаж 24 канала

Крымский журналист Дмитрий Жмуцкий сообщил, что последний – фаворит на "украинское". В пресс-службе "Сбербанка" не подтвердили, но и не опровергли интерес Грефа в "Массандре".

Престижная игрушка в руках олигарха, – политолог

По словам политолога из Крыма Евгении Горюновой, украинская винодельня станет престижной игрушкой в ​​руках олигарха.

Фактически, это то же, что иметь "Мону Лизу" дома. Это престижно. Приедет к нему Путин, а он ему раз – и бутылочку коллекционного вина,

– сказала политолог.

Что известно о предприятии "Массандра"? Крымская "Массандра" это 9 отдельных винодельческих хозяйств на южном побережье полуострова. Предприятие имеет 4 тысяч гектаров виноградников. Если сравнивать, то эта площадь больше, чем почти 6 тысяч футбольных полей. На предприятии имеется 6 тысяч рабочих мест. Власть, подконтрольная Кремлю, отобрала украинскую "Массандру" сразу после аннексии. С 2014 года винодельня под санкциями ЕС, а с 2015 – США. Продавать продукцию в Европу предприятие не может.

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