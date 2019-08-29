Политические договоренности: будет ли кумовство в Верховной Раде

По большому счету Баканов больше друг Зеленского, чем профессионал, претендующий на главенство. Если сейчас парламент голосует, тогда традицию кумовства продолжают на всю каденцию.

Об этом в прямом эфире "Политической анатомии" на 24 канале рассказал политолог Николай Давидюк.

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Политолог объяснил, что политические договоренности – это нормально. Однако только в случае, если бы сказали: "Вот план действий, согласованный с Европейским Союзом и НАТО и мы будем идти по нему. Кто будет условным руководителем? Вот этот человек, потому что он самый профессиональный и больше всего на это претендует. Ее заслуги по сравнению с другими просто идеальные".

В данном случае дискуссии о профессионализме не было. Точно так же, как и у предыдущем. Вот здесь проблема. Кто ближе к телу, то сегодня занимает какую-то должность,

– заявил Николай Давидюк.

"Да, есть дефицит кадров, есть кризис доверия в стране. Это у нас очень большая проблема. Она на самом деле веками формировалась. Но из нее надо выходить и ориентироваться на профессионалов. Если парламент сейчас голосует, то они продолжают кумовство еще на эту каденцию", – добавил Давидюк.



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