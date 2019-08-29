Політичні домовленості: чи буде кумівство у Верховній Раді

По великому рахунку Баканов більше друг Зеленського, аніж професіонал, претендуючий на очільництво. Якщо зараз парламент голосує, тоді традицію кумівства продовжують на всю каденцію.

Про це у прямому ефірі "Політичної анатомії" на 24 каналі розповів політолог Микола Давидюк.

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Політолог пояснив, що політичні домовленості – це нормально. Проте тільки у випадку, якби сказали: "Оце план дій, який погоджений з Європейським Союзом та НАТО і ми йтимемо по ньому. Хто буде умовним керівником? Ось ця людина, тому що вона найпрофесійніша та найбільше на це претендує. Її заслуги в порівнянні з іншими просто ідеальні".

В даному випадку дискусії щодо професійності не було. Точно так само, як і в попереднього. Ось тут проблема. Хто ближче до тіла, той сьогодні займає якусь посаду,

– заявив Микола Давидюк.

"Так, є дефіцит кадрів, є криза довіри в країні. Це в нас дуже велика проблема. Вона насправді століттями формувалася. Але з неї треба виходити й орієнтуватися на професіоналів. Якщо парламент зараз голосує, то вони продовжують кумівство ще на цю каденцію", – додав Давидюк.



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