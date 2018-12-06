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      Политические манипуляции или Почему именно сейчас президент услышал "Самопомич"

      91 Читати новину українською
      Олег Березюк
      Олег Березюк / 112.ua

      Все те предложения, которые "Самопомич" озвучивала четыре с половиной года и за какую политическую силу клеймили и критиковали, сегодня "неожиданно" используются президентом.

      Наконец для власти актуален вопрос о расторжении Договора о дружбе с Россией, хотя на этом "Самопомич" настаивала, как только вошла в парламент. Об этом говорится на сайте партии.

      "Для всех очевидно, что договор о дружбе и сотрудничестве с Россией стал ничтожным с того момента, когда Россия атаковала Украину, то есть фактически во время незаконной аннексии Крыма в феврале 2014 года. И еще тогда Украина должна была отреагировать сразу и прекратить со своей стороны действие настоящего договора, денонсировав его. Но этого сделано не было. и, как вы помните, и президент, и первый заместитель председателя ВР, все кричали, насколько этот договор для нас нужен. Но для чего нужен – я не могу сказать. Тем более, что сегодня президент предлагает прекратить его действие, как будто он и не был нужен ", – напомнила вице-спикер Оксана Сыроед.

      Так же "Самопомич" настаивала, чтобы все договоры, которые Россия нарушила, должны быть денонсированы и Украиной. Это касается и договоренностей о безвизовом передвижении.

      Однако только сейчас, после введения военного положения, власти наконец запрещают въезд россиянам-мужчинам.

      Лидер фракции Олег Березюк обращает внимание на такие политические манипуляции: "Вы помните содержание сообщений, которые давала "Самопомич" три-четыре года назад. Сегодня тот же смысл есть в риторике президента Украины. Так же появится в риторике и разрыв дипломатических отношений. К сожалению, мы являемся свидетелями не только использования интересов Украины в собственных целях, но и угрозы уничтожения государства в целом. Из-за политических манипуляций, обесценивания государственных институтов и отсутствия элементарной политической ответственности ".

      Почему же предложения "Самопомичи" начали выполняться только сейчас? По мнению Оксаны Сыроед, президент решил заработать себе немного авторитета на антироссийской риторике.

      Таким образом, ожидаем реализацию других предложений "Самопомичи": разрыв дипломатических отношений, привлечение третьей стороны в освобождение пленных, прекращение импорта из России и возвращение украинских гастарбайтеров из РФ. Просто реализуя предложения "Самопомичи", можно реанимировать экономику и создать нормальные условия труда здесь, чтобы не ездить в поисках лучшей жизни даже к агрессору.

      "Каждый день невыполнение этих вещей вводит в дальнейшем кризис и угрозу для украинского общества и государства", – заключает Березюк.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Петр Порошенко Оксана Сыроид Олег Березюк Самопомич
      Источник: 24 Канал
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