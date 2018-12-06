Політичні маніпуляції або Чому саме зараз президент почув "Самопоміч"

Всі ті пропозиції, які "Самопоміч" озвучувала чотири з половиною роки і за які політичну силу клеймували і критикували, сьогодні "несподівано" використовуються президентом.

Нарешті для влади на часі питання про розірвання Договору про дружбу з Росією, хоча на цьому "Самопоміч" наполягала, щойно зайшовши у парламент. Про це йдеться на сайті партії.

"Для всіх очевидно, що договір про дружбу і співробітництво з Росією став нікчемним з того моменту, коли Росія атакувала Україну, тобто фактично під час незаконної анексії Криму у лютому 2014 року. І ще тоді Україна мала би відреагувати відразу і припинити зі свого боку дію цього договору, денонсувавши його. Але цього зроблено не було. І, як ви пам’ятаєте, і президент, і перший заступник голови ВР, всі кричали, наскільки цей договір для нас потрібен. Але для чого потрібен – я не можу сказати. Тим більше, що сьогодні президент пропонує припинити його дію, начебто він і не був потрібний", – нагадала віце-спікер Оксана Сироїд.

Так само "Самопоміч" наполягала, щоб усі договори, які Росія порушила, мали бути денонсовані і Україною. Це стосується і домовленостей про безвізове пересування.

Однак лише зараз, після запровадження воєнного стану, влада нарешті забороняє в’їзд росіянам-чоловікам.

Лідер фракції Олег Березюк звертає увагу на такі політичні маніпуляції: "Ви пам'ятаєте зміст повідомлень, які давала "Самопоміч" три-чотири роки тому. Сьогодні той самий зміст є в риториці президента України. Так само з'явиться в риториці і розірвання дипломатичних відносин. На жаль, ми є свідками не тільки використання інтересів України у власних цілях, а й загрози знищення держави в цілому. Через політичні маніпуляції, знецінення державних інституцій та відсутність елементарної політичної відповідальності".

Чому ж пропозиції "Самопомочі" почали виконуватись тільки зараз? На думку Оксани Сироїд, президент вирішив заробити собі трохи авторитету на антиросійській риториці.

Таким чином, чекаємо на реалізацію інших пропозицій "Самопомочі": розірвання дипломатичних відносин, залучення третьої сторони у визволення полонених, припинення імпорту з Росії і повернення українських заробітчан з РФ. Просто реалізовуючи пропозиції "Самопомочі", можна реанімувати економіку і створити нормальні умови праці тут, щоб не їздити в пошуках кращого життя навіть до агресора.

"Кожного дня невиконання цих речей вводить в подальшу кризу та загрозу для українського суспільства і держави", – підсумовує Березюк.