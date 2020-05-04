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      Политические партии получили деньги от государства: кто и сколько

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      Финансирование партий из бюджета: цифры за второй квартал
      Скільки грошей отримали партії від держави / Фото 24 каналу

      Национальное агентство по предупреждению коррупции перечислило партиям бюджетные деньги за второй квартал года. Из пяти политсил парламента больше всего получила "Слуга народа".

      Перерахували кошти партіям 30 квітня. Про це повідомляє пресслужба відомства на своїй фейсбук-сторінці.

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      Політичним партіям "Голос" та "Європейська Солідарність" перераховали по 3,54 мільйона гривень за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу.  

      Окрім того, НАЗК наголосило, що "Слуга народу" відмовилася від державного фінансування у третьому і четвертому кварталі. 

      Скільки отримали партії

      • "Слуга народу" – 35, 14 мільйона гривень;
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 10, 63 мільйона гривень;
      • "Голос" – 8, 29 мільйона гривень;
      • "Європейська Солідарність" – 10, 14 мільйона гривень;
      • "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 6, 67 мільйона гривень.

      Фінансування партій
      Скільки грошей отримали партії у другому кварталі / Зображення НАЗК

      Відмова "Слуги народу" від держфінансування

      • Наприкінці березня "Слуга народу" заявила, що відмовляється від держфінансування на 2020 рік. Гроші захотіли передати на потреби медиків, що борються з COVID-19.
      • Раніше законодавство дозволяло політсилі відмовлятись від фінансування лише на всю каденцію у парламенті. Відмовитися від фінансування на рік не було можливим.
      • Ухвалюючи нову редакцію державного бюджету, нардепи передбачили зміни, які дозволять партіям відмовлятися від державного фінансування поквартально, а не тільки раз і назавжди. 
      • За відповідну пропозицію проголосували, і "Слуга народу" змогли відмовитися від грошей. Голова партії Олександр Корнієнко написав відповідного листа да НАЗК з проханням про припинення фінансування.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Александр Корниенко Новости Украины Деньги ВО Батькивщина Оппозиционная платформа – За жизнь Европейская солидарность Партия Голос Верховная Рада НАПК Бюджет 2020 Слуга народа Новости политики
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