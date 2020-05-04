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      Політичні партії отримали гроші від держави: хто і скільки

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      Фінансування партій з державного бюджету: цифри за другий квартал
      Скільки грошей отримали партії від держави / Фото 24 каналу

      Національне агентство з питань запобігання корупції перерахувало партіям бюджетні гроші за другий квартал року. З п'яти політсил парламенту найбільше отримала "Слуга народу".

      Перерахували кошти партіям 30 квітня. Про це повідомляє пресслужба відомства на своїй фейсбук-сторінці.

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      Політичним партіям "Голос" та "Європейська Солідарність" перераховали по 3,54 мільйона гривень за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу.  

      Окрім того, НАЗК наголосило, що "Слуга народу" відмовилася від державного фінансування у третьому і четвертому кварталі. 

      Скільки отримали партії

      • "Слуга народу" – 35, 14 мільйона гривень;
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 10, 63 мільйона гривень;
      • "Голос" – 8, 29 мільйона гривень;
      • "Європейська Солідарність" – 10, 14 мільйона гривень;
      • "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 6, 67 мільйона гривень.

      Фінансування партій
      Скільки грошей отримали партії у другому кварталі / Зображення НАЗК

      Відмова "Слуги народу" від держфінансування

      • Наприкінці березня "Слуга народу" заявила, що відмовляється від держфінансування на 2020 рік. Гроші захотіли передати на потреби медиків, що борються з COVID-19.
      • Раніше законодавство дозволяло політсилі відмовлятись від фінансування лише на всю каденцію у парламенті. Відмовитися від фінансування на рік не було можливим.
      • Ухвалюючи нову редакцію державного бюджету, нардепи передбачили зміни, які дозволять партіям відмовлятися від державного фінансування поквартально, а не тільки раз і назавжди. 
      • За відповідну пропозицію проголосували, і "Слуга народу" змогли відмовитися від грошей. Голова партії Олександр Корнієнко написав відповідного листа да НАЗК з проханням про припинення фінансування.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Олександр Корнієнко Новини України Гроші ВО Батьківщина Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність Партія Голос Верховна Рада НАЗК Бюджет 2020 Слуга народу Новини політики
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