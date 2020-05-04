Політичні партії отримали гроші від держави: хто і скільки

Національне агентство з питань запобігання корупції перерахувало партіям бюджетні гроші за другий квартал року. З п'яти політсил парламенту найбільше отримала "Слуга народу".

Перерахували кошти партіям 30 квітня. Про це повідомляє пресслужба відомства на своїй фейсбук-сторінці.

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Політичним партіям "Голос" та "Європейська Солідарність" перераховали по 3,54 мільйона гривень за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу.

Окрім того, НАЗК наголосило, що "Слуга народу" відмовилася від державного фінансування у третьому і четвертому кварталі.

Скільки отримали партії

"Слуга народу" – 35, 14 мільйона гривень;

"Опозиційна платформа – За життя" – 10, 63 мільйона гривень;

"Голос" – 8, 29 мільйона гривень;

"Європейська Солідарність" – 10, 14 мільйона гривень;

"Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 6, 67 мільйона гривень.



Скільки грошей отримали партії у другому кварталі / Зображення НАЗК

Відмова "Слуги народу" від держфінансування

Наприкінці березня "Слуга народу" заявила, що відмовляється від держфінансування на 2020 рік. Гроші захотіли передати на потреби медиків, що борються з COVID-19.

Раніше законодавство дозволяло політсилі відмовлятись від фінансування лише на всю каденцію у парламенті. Відмовитися від фінансування на рік не було можливим.

Ухвалюючи нову редакцію державного бюджету, нардепи передбачили зміни, які дозволять партіям відмовлятися від державного фінансування поквартально, а не тільки раз і назавжди.