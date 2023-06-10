Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его мнению, решающий фактор будет касаться украинского контрнаступления.

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Две доминантные группы в России

Политические войны в России набирают обороты. Одним из самых ярких лиц среди любителей их разжигать стал Евгений Пригожин. В последнее время его заявления стали такими острыми, даже несколько "антивоенными", что сложно сказать, что он до сих пор выполняет "заказ" Владимира Путина.

Сейчас есть партия Путина и поддерживающих его людей. Я бы их назвал "партией почетной ничьей". Это то, к чему украинцев побуждают все новые миротворцы,

– отметил Андрей Пионтковский.

Среди них и Папа Римский, и Илон Маск и другие люди, постоянно заявляющие о мире и переговорах. Даже если это потребует оставить оккупированные территории России. Именно это впоследствии бы русский диктатор и скормил бы своему народу как некую "почетную ничью".

"Есть вторая партия. Их я бы назвал "приверженцами управляемой капитуляции". Они поняли, что на ту же "ничью" никогда не пойдет Украина. Да и позиция Запада сегодня также твердая – полный вывод оккупационных войск", – подчеркнул политик.

Поэтому представители этой группы будут предлагать добровольно это сделать, чтобы уберечь Россию от образовавшегося хаоса после поражения.

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Что станет решающим в противостоянии

На подобную позицию "управляемой капитуляции" переходят и веские политические фигуры. Среди них и депутат госдумы Константин Затулин, призвавший к уничтожению Украины еще задолго до Путина.

Заявление о том, что Украина, которую он всю жизнь хотел уничтожить, останется навсегда, фактически перечеркивает его жизнь.

На мой взгляд, первый же успех украинского контрнаступления, например взятие большого города, станет триггером в противостоянии двух групп.

– подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что символично было бы, если бы таким городом стал Бахмут. Ведь Евгений Пригожин сознательно вывел оттуда свои войска, а теперь постоянно заявляет, что минобороны никогда этот город не удержит.

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