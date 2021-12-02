Людей було доволі багато, але в рамках країни протест важко назвати потужним. Для порівняння, остання масова акція в Києві на підтримку активіста Сергія Стерненка зібрала до 10 тисяч громадян, тобто у 5 разів більше.

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"Об'єднання проти чинної української влади"

На акції 1 грудня складно було вирахувати реальних ідейних мітингарів, яких, я впевнений, було чимало. Натомість до мітингу залучили політичний ресурс, що підтверджує присутність громадян із прапорами організацій.

Мітинг пройшов абсолютно спокійно, без провокацій. Принаймні гучних, про яких відомо на загал. Натомість Росія вже використала події 1 грудня для своєї пропаганди, яка розповідала, мовляв, "в Україні беззаконня і хаос, а мітингарі ледь не підпалювали Офіс Президента".

Представники акції наголошували, що за підсумками заходу опозиція в Україні об'єдналася проти чинної української влади. Хто саме входить у це формальне об'єднання – ніхто не уточнював.

Левову частину протестуючих складали представники політичної сили "Європейська Солідарність", їхні прихильники та організації, які пов'язують з Петром Порошенком.

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"Голос" на мітингу в Києві

Водночас серед присутніх можна було побачити частину фракції "Голос", які підтримують лідерство Кіри Рудик у партії.

Нагадаю, що влітку більшість фракції відкололась від "Голосу" і утворила міжфракційне об'єднання "Справедливість". Останні стверджують, що незадоволені узурпацією влади в керівництві партії в ролі Кіри Рудик і керівництві фракції в ролі Ярослава Железняка.

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Також "Справедливість" звинувачує колег по фракції в підіграванні олігархам.

До речі, останнє дослідження сервісу "Семантрум" показує, що в п'ятірку найчастіших гостей "ахметівського" медіа входить той самий Ярослав Железняк, який з'являється в кадрі трохи рідше Олега Ляшка.

Сама ж Кіра Рудик, хоч і відстає від колеги медійно, але також часто виступає на користь Ахметова та Порошенка. А партія "Голос" нині має від нуля до одиниці відсотків підтримки електорату.

Тобто у разі дострокових виборів парламенту, чого зокрема вимагали під час протесту, політичне життя партії Кіри Рудик закінчиться. Тож, навіщо вона виходить на підтримку таких ідей? Не здивуюсь, якщо у майбутньому ми побачимо її у списку іншої політичної сили.

Мітинг у Києві 1 грудня: дивіться відео 24 каналу

Бренд політично мертвого "Народного фронту"

Вирішили підсилити своєю присутність на акції й колишні депутати "Народного фронту". Згідно з останніми соціологічними опитуваннями групи "Рейтинг", коли згадували цю партію – у квітні 2021 року – "Народний фронт" отримав півтора відсотка підтримки.

Політична команда, від якої відмовилось суспільство і яка б сьогодні не пройшла під своїм брендом у парламент, активно розповідала, як треба реформувати країну.

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Паралельно з тим, один з лідерів "Народного фронту" Арсеній Яценюк заявив, що знову мріє стати прем'єром, а його політична сила все ж може повернутися до Ради.

Далеко не вся партія, але дійсно може. Точно не під брендом політично мертвого "Народного фронту", який розгубив свій рейтинг через відсутність реформ. Зокрема, боротьби з корупцією.

Абсолютно токсичні політики Яценюк та Аваков можуть пройти паравозом у складі якоїсь партії Ахметова, з медіа якого вони не вилазять.

Тобто ми бачимо одних і тих самих політичних гравців, які перебувають і у колі Ахметова, і Порошенка. В цьому нічого дивного немає. Дивно інше: як пояснюють собі це їхні прихильники? Абсолютно патріотично налаштована група населення та не такий конфліктний до Москви прошарок суспільства.