У цьому контексті президент кілька разів згадав ім'я олігарха Ріната Ахметова. За словами Зеленського, його втягують у це представники Росії.

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Хто може бути причетним

Глава держави публічно не підкріпив доказами заяву щодо наявності інформації про підготовку держперевороту. Однак Офіс Президента мав передати певні матеріали у США.

Американський журналіст Крістофер Міллер заявив, що з власних джерел отримав стенограму аудіозаписів, про які говорив Зеленський. Варто зауважити, що він не зміг перевірити дійсність ані аудіозаписів, ані стенограми.

Журналіст лише запевняє, що його джерела надійні. Тож довіряти Міллеру, чи ні – ваша особиста справа.

За даними журналіста, людиною, яка займається змовниками, є офіцер ФСБ Росії. Він нібито співпрацює з українськими перебіжчиками, які, за його словами, перебувають в окупованому Криму. Зокрема, з Олексієм Васильєвим, Василем Грицаком та Едуардом Федосовим.

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Едуарда Федосова знайшли кореспонденти "Української правди". Однак не в окупованому Криму, а у Києві. Один з ймовірних організаторів державного перевороту в Україні виявився колишнім начальником поліцейських Полтавщини.

Федосов стверджує, що звільнився у 2014 році за власним бажанням і з того часу перебуває на пенсії. Свою причетність до якихось протиправних дій колишній правоохоронець заперечує.

Він дійсно знайомий з іншими ймовірними організаторами держперевороту. За його словами, з Василем Грицаком спілкувався телефоном у 2018 – 2019 роках, а з Олексієм Васильєвим зідзвонювався кілька днів тому.

Стверджувати про їхню причетність до підготовки "путчу" в Україні не можна, адже наразі для цього немає жодних доказів. Нехай цим займаються правоохоронці. Служба безпеки України вже, до речі, почала розслідування.

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На згадку свого імені в контексті державного перевороту відреагував й Рінат Ахметов. Він заявив про непричетність до таких справ.

В Україні відбудуться протести

Почнімо з того, що 1 грудня акції протесту у Києві таки будуть. Їхніми учасниками стануть організації, які пов'язують з Петром Порошенком, а також групи сфери впливу Ахметова.



Рінат Ахметов відреагував на інформацію про держпереворот / Фото Getty Images

Однак ця інформація не спростовує те, що на мітингу будуть присутні й активні громадяни, які не представлятимуть політичні сили. Різниця цих 2 груп у тому, що перші виступають в рамках інтересу окремих багатіїв, а другі – йдуть за ідею.

За інформацією першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, є ще й третя група мітингувальників, яких нібито будуть підвозити з регіонів за гроші.

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Мітингарі вимагають звільнити Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента. Приводом для такого ультиматуму стала заява ексначальника Головного управління розвідки Василя Бурби про те, що нібито особисто Єрмак наказав перенести справу вагнерівців.

Судячи зі слів Зеленського під час пресконференції, президент не збирається йти на поступки організаціям і звільняти керівника ОПУ.

Для того, щоб знизити градус напруги, Єрмак дав свідчення Державному бюро розслідувань у справі вагнерівців. Фактично цей хід знімає суть претензії запланованому мітингу.

Логіка наступна: мітингарі заявлятимуть про те, що Єрмака потрібно відправити у відставку, бо він нібито причетний до зливу справи вагнерівців. "Відставка буде, якщо правоохоронці встановлять, що Єрмак винуватий", – скажуть їм на Банковій. На цьому все.

Учасники акції стверджують, що оголосять безстрокову акцію, але розслідування справи доведеться чекати на холоді не один місяць. Річ у тім, що вимоги мітингарів не позбавлені сенсу.

До Єрмака й справді є чимало питань. Зокрема, щодо його заступника Олега Татарова, якого на Банковій усіма силами захищають від правосуддя, не без підтримки самого Єрмака.

Довідка. Слідство має переконливі докази, що Татаров брав участь у махінаціях при закупівлі квартир для Нацгвардії.

Хоч вимоги мітингарів й не позбавлені сенсу, проблема в тому, що вони у цьому випадку лише частково щирі, а загалом політично заангажовані.

Які наслідки матиме подія

Чи багато людей вийде на протести? Тут проблема в тому, що через присутність зацікавлених осіб буде складно порахувати, скільки реальних ідейних протестувальників вийшли на акцію.

Загалом так званий державний переворот в Україні малоймовірний. Мовиться радше про політичну кризу та дестабілізацію. Протест абсолютно маргінальний, тож він не буде потужним настільки, щоб усіх знести.

За гроші неможливо провести Майдан, а на барикадах мають стояти "ідейні". Однак 1 грудня може мати 2 наслідки. Перший – мітинг залишиться лише в рамках обговорень медіа Петра Порошенка, які вже йому не належать.

Другий – дійде до відвертих провокацій і мітингарі навмисно почнуть підбурювати правоохоронців чи руйнувати будівлю Банкової.

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Мирна акція – це захід, під час якого збираються громадяни, аби усно висловити своє незадоволення. Натомість "мирною" вона перестане бути в момент, якщо якісь провокатори почнуть бити палицями правоохоронців.

Кому вигідна дестабілізація в державі

Владі зараз не вигідно застосовувати силу, адже це тільки підсилить напругу в суспільстві. Як розв'язати таку ситуацію? 1 грудня стане першим серйозним викликом для нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.



1 грудня буде випробуванням для Дениса Монастирського / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Відстоювати власні принципи та ідеї, а не "заможних дядьків" – це гідно. У такому я підтримую кожного. Громадяни мають критикувати й контролювати владу там, де це справедливо й доречно.

Однак не слід забувати, з чого почалася війна, яка забрала тисячі життів. Вторгнення Росії стало можливим тільки тому, що на території Донецької та Луганської областей для нього було підготовлене підґрунтя.

Зараз путінська армія чекає і підживлює дестабілізацію всередині країни, аби скористатись моментом і напасти.

Зараз не час між собою вирішувати чвари й напружувати ситуацію до абсолютної межі, адже цього Кремль тільки й чекає.