Глава фракции "Слуга народа" отметил, что, по его мнению, не нужно генеральному прокурору заниматься политикой. Об этом он сообщил в комментарии журналистам в кулуарах Рады.

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Если есть какие-то уголовные производства, по которым они хотят двигаться, это любого человека или предприятия касается, нужно отчитываться о работе по этим производствам, а не каким-то предыдущим,

– сказал Давид Арахамия.

Глава президентской парламентской фракции добавил: "Я не юрист, чтобы квалифицировать это, но я считаю это политическим месседжем. Это мое личное мнение, это странный месседж".

Что известно о заявлении Венедиктовой