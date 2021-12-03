Голова фракції "Слуга народу" зазначив, що, на його думку, не треба генеральному прокурору займатися політикою. Про це він повідомив у коментарі журналістам в кулуарах Ради.
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Якщо є якісь кримінальні провадження, по яких вони хочуть рухатися, це будь-якої людини чи підприємства стосується, треба звітувати про роботу щодо цих проваджень, а не якісь попередні,
– сказав Давид Арахамія.
Очільник президентської парламентської фракції додав: "Я не юрист, щоб кваліфікувати це, але я вважаю це політичним меседжем. Це моя особиста думка, це дивний меседж".
Що відомо про заяву Венедіктової
- Ірина Венедіктова натякнула, що в ОГП вже мають сотні кримінальних проваджень проти компаній і підприємств, пов'язаних з Ахметовим. Мовиться про понад 200 справ.
- Генеральна прокурорка одразу пояснила, що вони стосуються "великих підприємств у сфері вугільної промисловості та енергетики з орбіти впливової людини".
- Вона також додала, що "орієнтовні суми завданих збитків обчислюються мільярдами гривень".