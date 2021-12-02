Генпрокурорка пояснила, що вони стосуються "великих підприємств у сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти впливової людини". Про це Венедіктова написала у фейсбуці 2 грудня.

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Венедіктова розповіла про активізацію 200 справ "з орбіти впливової людини"

Ірина Венедіктова пояснила, що не вважає нібито "в умовах суспільного та політичного шторму Офіс Генпрокурора повинен відсиджуватися збоку". Зокрема вона заявила, що "нікого не називає заколотником, олігархом чи правопорушником".

Проте додала, що має "право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень для того, щоб переконатися у доцільності ухвалених рішень прокурорами різних рівнів відносно:

суб'єктів господарювання;

окремих осіб із орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики, тощо".

Генпрокурорка пояснила, що "провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з'ясували, що мовиться про понад 200 справ".

Ці 200 справ – результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини,

– підсумувала Венедіктова.

Вона також заявила, що "орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень". Генпрокурорка пояснила, що сама увійде до груп прокурорів в основних і найбільш резонансних справах, щоб "персоніфікувати відповідальність".

Коротко про ситуацію щодо Ахметова та Зеленського

19 листопада Володимир Зеленський та члени його команди заявили, що не братимуть участі в політичному шоу на телеканалі Ріната Ахметова. В Офісі Президента пояснили, що телешоу на телеканалі Ахметова взяло на себе "фантастичну роль олігархічного пропагандиста". У тому ефірі, на який не прийшли "Слуги народу" та Володимир Зеленський обговорювали серед іншого й питання вагнерівців.

26 листопада під час пресконференції Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про те, що нібито олігарха Ріната Ахметова хочуть втягнути у державний переворот. Нібито його планували 1 – 2 грудня та мали залучити мільярд доларів. Сам Ахметов цю інформацію заперечив.

2 грудня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що "запит на класичну вуличну політику завжди привертає масову увагу суспільства у дуже особливих випадках". Проте 1 грудня цього не відбулося. Зокрема політик пояснив, що 1 грудня на акціях на Майдані було "відверто політтехнологічне намагання окремих політиків та організацій "розкрутити" вуличну активність".

Повний текст публікації Ірини Венедіктової

Великий бізнес в шкаралупі політики і власних ЗМІ буде поважати закон

Останнім часом, а якщо більш точно, мова про останні тижні, ми з вами стали телеглядачами різноманітних незвичних шоу. У багатьох виникає відчуття, що ми не тільки дивимось ці шоу на ТВ, але і беремо в них участь. Моя персональна точка зору не повинна і не зміниться під тягарем виключно політичних аргументів.

Єдине, на що я маю право – реагувати на ситуацію в площині кримінальної юстиції з прицілом на процесуальний результат.

Не вважаю, що в умовах суспільного та політичного шторму Офіс Генпрокурора повинен відсиджуватися збоку. В той час, коли політики сперечаються між собою в залі українського парламенту чи в телевізійних шоу, ми на наших робочих місцях посперечаємось мовою процесуальних документів.

Повторюсь і підкреслю – я нікого не називаю заколотником, олігархом чи правопорушником, але я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень для того, щоб переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів відносно суб’єктів господарювання і окремих осіб із орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики, тощо.

Ми провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з’ясувалося, що мова йде про понад 200 справ. Ці 200 справ – результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень.

З метою персоніфікувати відповідальність, я увійду до груп прокурорів в основних і найбільш резонансних справах