Генпрокурор пояснила, что они касаются "крупных предприятий в сфере угольной промышленности и энергетики с орбиты влиятельного человека". Об этом Венедиктова написала в фейсбуке 2 декабря.

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Венедиктова рассказала об активизации 200 дел "с орбиты влиятельного человека"

Ирина Венедиктова пояснила, что не считает якобы "в условиях общественного и политического шторма Офис генпрокурора должен отсиживаться в сторонке". В частности она заявила, что "никого не называет мятежником, олигархом или правонарушителем".

Однако добавила, что имеет "право в такой острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами различных уровней в отношении:

субъектов хозяйствования;

отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики, и тому подобное.

Генпрокурор пояснила, что"провели предварительный анализ всего массива уголовных производств и сейчас выяснили, что речь идет о более 200 делах".

Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики с орбиты этого влиятельного человека,

– заключила Венедиктова.

Она также заявила, что "ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен". Генпрокурор объяснила, что сама войдет в группы прокуроров в основных и наиболее резонансных делах, чтобы "персонифицировать ответственность".

Коротко о ситуации относительно Ахметова и Зеленского

19 ноября Владимир Зеленский и члены его команды заявили, что не будут принимать участия в политическом шоу на телеканале Рината Ахметова. В Офисе президента пояснили, что телешоу на телеканале Ахметова взяло на себя "фантастическую роль олигархического пропагандиста". В том эфире, на который не пришли "Слуги народа" и Владимир Зеленский, обсуждали среди прочего и вопрос вагнеровцев.

26 ноября во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что имеет информацию о том, что якобы олигарха Рината Ахметова хотят втянуть в государственный переворот. Якобы его планировали 1 – 2 декабря и должны были привлечь миллиард долларов. Сам Ахметов эту информацию опроверг.

2 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "запрос на классическую уличную политику всегда привлекает массовое внимание общества в очень особых случаях". Однако 1 декабря этого не произошло. В частности политик пояснил, что 1 декабря на акциях на Майдане была "откровенно политтехнологическая попытка отдельных политиков и организаций "раскрутить" уличную активность".

Полный текст публикации Ирины Венедиктовой

Крупный бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон

В последнее время, а если более точно, речь о последних неделях, мы с вами стали телезрителями разнообразных необычных шоу. У многих возникает ощущение, что мы не только смотрим эти шоу на ТВ, но и участвуем в них. Моя персональная точка зрения не должна и не изменится под бременем исключительно политических аргументов.

Единственное, на что я имею право – реагировать на ситуацию в плоскости уголовной юстиции с прицелом на процессуальный результат.

Не считаю, что в условиях общественного и политического шторма Офис генпрокурора должен отсиживаться сбоку. В то время, когда политики спорят между собой в зале украинского парламента или в телевизионных шоу, мы на наших рабочих местах поспорим на языке процессуальных документов.

Повторюсь и подчеркну – я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в такой острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики, и тому подобное.

Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств и сейчас выяснилось, что речь идет о более 200 дел. Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убежденная, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики с орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен.

С целью персонифицировать ответственность, я войду в группы прокуроров в основных и наиболее резонансных делах