Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "запрос на классическую уличную политику всегда привлекает массовое внимание общества в очень особых случаях". Однако сейчас этого не произошло.
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У Зеленского прокомментировали несостоявшийся госпереворот
Подоляк подчеркнул, что всегда есть определенные группы в обществе, которые выходят под органы власти, чтобы выразить свое недовольство или поддержку по определенным вопросам.
Но в эту среду (1 декабря – 24 канал) на Майдане мы увидели совсем другую картинку – откровенно политтехнологические попытки отдельных политиков и организаций "раскрутить" уличную активность,
– отметил советник главы ОП.
По его мнению, это делалось, чтобы легитимизировать претензии на власть. "Искусственность такой "раскрутки" стала заблаговременно вполне понятной для обычных людей, поэтому участников акции было настолько мало", – добавил Подоляк.
Он заявил, что Зеленский сделал честный и эффективный шаг – "заговорил непосредственно с обществом о том, кто стоит за всеми этими искусственными попытками вывести политику в Украине на улицу".
Мол, общество видит это сочетание интересов – олигархов, "отставников" разного уровня, мечтающих снова вернуться в кресла, и российских властей, с удовольствием использующих любую внутреннюю дестабилизацию в Украине в свою пользу. Подоляк считает, что интересы политических и экономических деятелей, пытающихся сделать ставку на протесты, вполне очевидны.
"Госпереворот" в Украине: что известно
- Во время пресс-марафона 26 ноября Владимир Зеленский заявил, что 1 декабря в Украине якобы готовится госпереворот, в который пытаются втянуть олигарха Рината Ахметова.
- В первый день зимы ничего подобного государственному перевороту не произошло, однако под Офисом Президента и на Майдане прошли протесты.
- На сцене там выступали народная депутат, председатель партии "Голос" Кира Рудик, журналист Юрий Бутусов, конфликтовавший с Зеленским, экс-нардеп Александр Турчинов.
- На акции собрались представители разных партий и организаций: Нацкорпус, "Демократический топор", "Братья по оружию", "Совместное дело", а также ФЛП.