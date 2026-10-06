Американский политический деятель Юрий Рашкин в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал последние заявления Дональда Трампа, угрозы России со стороны Илона Маска и опасения Владимира Путина.

Среди ключевых тем беседы – почему Кремль переносит эскалацию в космос, зачем Трамп раздает громкие финансовые обещания американцам и почему, по мнению Рашкина, нынешняя администрация США "настолько в кармане у Путина", что вряд ли будет оказывать на него реальное давление. Подробнее – в материале.

Как Кремль угрожает Илону Маску?

Сегодня Дмитрий Медведев предупредил, что действия против российской спутниковой сети могут привести к космической войне, когда спутники Starlink будут падать, как елочные игрушки. Какое послание Москва посылает Трампу и Илону Маску за этими драматичными словами? И как Вашингтон может серьезно отнестись к этой угрозе, не позволяя Медведеву диктовать свои решения?

Трамп уже сказал Медведеву, что, поскольку тот такой жалкий, именно поэтому Путин и является настоящим боссом. Очевидно, что Трамп – это "жена номер один", а Медведев – не главный. Так что мы знаем, что они уже обсудили это и уладили.

Мы можем просто признать, что у них был этот момент, и двигаться дальше. Россия находится в ужасном положении. Когда вы смотрите на фронт, для России все идет совсем не хорошо.

Их самые большие надежды на то, что Дональд Трамп отдаст им Украину за 24 часа, померкли в результате очередного провала Трампа. Теперь он снова дает обещания, которые не выполняет, и неважно, кому он обещает, он никогда не может выполнить то, что говорит.

Я думаю, что сейчас Медведев пытается напугать Соединенные Штаты и нашего Илона Маска, которого только что назначили ответственным за будущее Пентагона или что-то в этом роде. Так что здесь есть связь. Мы также видим, что контроль над государственными ресурсами переходит к олигархам, которые чрезвычайно богаты и играют все более важную роль в определении курса Соединенных Штатов.

Когда вы видите, что Россия критикует частное лицо с частной компанией, мы должны понимать, что у SpaceX есть миллиардные контракты с Пентагоном, и Маск – невероятно влиятельный человек. Возможно, нападки на Маска более актуальны, чем критика Пита Хэгсета, который, по словам Томаса Фридмана, является клоуном.

Полное интервью: смотрите видео

Для России имеет смысл "атаковать" Маска, который не позволяет россиянам использовать Starlink сейчас. Другое дело, что с Россией это вопрос времени. Если они не собираются останавливаться и прийти к выводу, что эта война была плохой затеей, это означает, что чем дольше они истощают свои ресурсы, тем больше будут постепенно адаптироваться и находить новые пути. А если не они, то Китай.

Именно поэтому бесконечно долгая война с Россией на самом деле не является хорошей идеей ни для кого. Россию нужно победить быстро, прежде чем она поймет, какой будет следующий шаг. Например, сейчас у нас есть дроны, которые Украине сложнее остановить, потому что по мере развития войны каждая сторона вносит коррективы, и мы видим эти колебания эскалации вооружений.

Поэтому это перейдет в космос. Я думаю, что это неизбежно, и это также следующая сфера угроз. Россия размахивает своей ядерной угрозой с третьего дня этой войны, и кажется, что это на самом деле не очень хорошо работает и уже не так страшно.

Поэтому России нужен новый уровень эскалации и новые угрозы. Пока они ничего не могут сделать на земле, они надеются, что, угрожая миру в плане воздействия на нашу способность общаться и перенося эскалацию в космос, они заставят мир в конце концов прекратить поддержку Украины. Это всегда было их целью.

Если люди боятся России или хотят пойти ей на поводу, то они испугаются и скажут: "Ого, мы должны заключить мир с Россией. Это ужасно". А если люди скажут: "Ого, Россия – это угроза, они действуют безответственно", тогда такие сообщения должны служить напоминанием о том, что нам нужно увеличить нашу помощь Украине и усилить сопротивление.

На данный момент у каждого члена семьи Трампа есть свой собственный российский олигарх, который их поддерживает. Эта администрация настолько "в кармане" у Путина, что трудно представить, что они собираются оказывать на него какое-либо давление, кроме как для того, чтобы заработать немного денег.

Почему окружение Трампа уязвимо для российских денег?

Члены этой администрации достаточно богаты, зачем им кремлевские деньги? У них достаточно денег для своих партий и идей.

Кажется, что для них всегда немного больше денег было бы хорошо, а гораздо больше денег было бы очень хорошо, и Россия как бы использует это.

Идея заключается в том, что капиталисты идут по тому пути, который мы им предлагаем, и говорят: "Это имеет финансовый смысл", хотя эта прибыль приведет нас к пропасти. Мы просто поддаемся этому российскому подходу, который полон денег для небольшого числа людей.

Российский подход никогда не заключается в том, чтобы сделать жизнь людей лучше. Он заключается в расширении возможностей правительства. Они управляют теми, кто у власти, чтобы подкупить кого-то в другой стране или поддержать какое-то движение в интересах своих идей, что в конечном итоге приводит к большему богатству и власти.

Проблема с этой администрацией заключается в том, что для того, чтобы человек хотел там находиться, он должен либо полностью верить в то, что продвигает Трамп, либо быть настолько жадным, чтобы не замечать этого. Жадность может быть личной выгодой, как в случае с Марко Рубио, который поддерживает свои политические амбиции.

В Республиканской партии ты "должен быть Трампом", потому что эти люди теперь монархисты. Они просто хотят Трампа. А потом они хотят другого Трампа: есть Дональд, есть Эрик, есть Беррон, возможно, даже Иванка.

Весь этот подход слишком хорошо устраивает членов администрации. Когда наш министр торговли Говард Латник сообщил, что в прошлом году он заработал 250 миллионов долларов, в любой другой администрации это стало бы поводом для расследования.

Вы не должны идти на государственную службу, чтобы зарабатывать деньги. Вы должны уйти с государственной службы, чтобы иметь возможность зарабатывать. Эти люди не ожидают, что, вероятно, существует какой-то конфликт интересов. Трамп торгует акциями, которые покупает и продает, и это смешно. Этого не должно происходить.

Зачем Трамп пытается "подкупить" американцев?

Накануне промежуточных выборов в Конгресс Трамп пообещал выплаты в размере около 100 долларов каждому из 20 миллионов пожилых американцев, чтобы помочь им оплачивать страховые взносы по программе Medicare. В начале сентября он также пообещал американцам по 5000 долларов каждому, если республиканцы победят на промежуточных выборах. Почему избиратели должны доверять этим обещаниям, когда так много людей недовольны его правлением и ценами? И сможет ли он вернуть доверие с помощью этого трюка?

Я думаю, что он хотел бы. С этим связано так много неверных вещей. Начиная с того факта, что он борется с коммунизмом и ведет себя как коммунист, просто раздавая государственные деньги направо и налево.

Это сбивает с толку некоторых людей в Соединенных Штатах, которые понимают, что 2 плюс 2 равно четырем. С выплатами здесь интересная динамика, потому что это не работает. Они говорили о 5000, потом он предложил платить пенсионерам по 100 долларов на медицинское обслуживание, и это гроши. Это просто оскорбительно.

Когда он говорит об этих цифрах, мы говорим: "Хорошо, это покрывает прошлые расходы, но у меня есть счета, которые с каждым днем растут, и как он собирается решить проблему, а не просто пытаться подкупить всех нас?". Американцы чувствуют это и говорят, что не доверяют ему, потому что он нарушает свои обещания.

Он обещал разобраться с Украиной за 24 часа. Он сказал, что не собирается начинать войны, а мы в Иране уже седьмой месяц. Так что проблема доверия к Трампу очевидна.

Другая сторона, которую я считаю увлекательной, когда мы говорим о коррупции, – это чьи это деньги? Когда дело доходит до его проектов, он пытается потратить государственные деньги, но Конгресс должен их выделить, и с этим проблемы.

Тогда у россиян достаточно денег, чтобы оплатить архитектурные проекты тщеславия Дональда. Но хватит ли у россиян денег, чтобы дать каждому американцу 5 тысяч долларов, чтобы мы проголосовали за Трампа? Заплатите нам, мы проголосуем за Трампа, а потом Трамп сделает для России то, что он делал.

Я думаю, что у России нет таких денег. Потому что 5 тысяч долларов каждому – это 1,3 триллиона долларов. Не похоже на те деньги, которые есть в России.

Я знаю, что они говорят о 12 триллионах, которые у Дмитрия лежат под матрасом в виде контрактов. Хотите помочь Трампу – забудьте о туннеле под Сибирью или Аляской, просто заплатите американцам, потому что Россия получала значительную выгоду от нашей политики.

Россия должна нам кучу денег за весь тот ущерб, который она нам нанесла. Репарации – это было бы хорошо. Но я не думаю, что это произойдет, потому что в конечном итоге Трамп хочет потратить деньги наших налогоплательщиков на то, чтобы вернуть нам наши деньги, и он хочет вернуть деньги от России.

Он не заинтересован в том, чтобы на самом деле улучшить ситуацию. Он просто пытается пережить следующие два месяца, выиграть эти выборы и попытаться избежать демократического большинства, которое начнет расследование его связей с Россией.

Демократы вряд ли будут говорить о России столько, сколько мне хотелось бы, потому что сочтут это политическим преувеличением. Они будут говорить о преступной семье Трампа и о коррупции, но под коррупцией начнут подразумевать Россию.

У Трампа и его сыновей более чем достаточно денег, чтобы заплатить за остров или фейерверки, если бы они захотели. Но они не хотят. Они хотят социализировать убытки и получить всю прибыль.

Если платить американцам, то это деньги налогоплательщиков. Это очень советский подход. Это то, что Россия делает со всем, когда искажает смысл закона и справедливости. Трамп просто пытается танцевать русский танец здесь, в Америке.

Я думаю, что американцы крайне недовольны, потому что переход от Америки к России идет не очень гладко. Очевидно, что у Трампа есть своя повестка дня, и она не имеет ничего общего с интересами американского народа.

Как Трамп становится диктатором?

Трамп сказал, что ему нравится Ким Чен Ын. Кто-то спросил, почему он так мил с Си Цзиньпином, и Трамп ответил: "Разве не хорошо ладить с лидерами больших ядерных держав?". Он считает, что эти лидеры очень большие, потому что у них есть ядерное оружие. Можете ли вы согласиться с таким ответом?

Зависит от того, как мы измеряем силу. Я считаю, что Трамп всегда был влюблен в мужчин, которым не нужно ни у кого спрашивать разрешения. Словно избалованный ребенок.

Он просто хочет иметь возможность делать то, что хочет, и чтобы все вокруг говорили ему, какой он гений. Для этого нужно быть либо владельцем семейного бизнеса, либо диктатором. Трамп был владельцем семейного бизнеса, а теперь пытается быть диктатором.

Проблема в том, что он не управляет страной, созданной для диктатуры. Это как если бы у меня был мощный трактор, но я попытался бы выиграть гонку на скорость. Это не та машина.

Когда Трамп пытается использовать американский трактор, чтобы победить диктаторов в их собственной игре, это так не работает. У нас свободные рынки, демократия, графики. Трудно осаждать врага, когда ты знаешь, что твоя осада будет оценена избирателями через пару месяцев, и они могут изгнать тебя или существенно ограничить твою власть.

Вся эта динамика, которую Трамп демонстрирует сейчас, пытаясь улучшить нашу жизнь до 3 ноября, очень прозрачна. Я даже не хочу думать о том, какими будут цены на бензин после 3 ноября.

Есть важные политические проблемы, которые Трамп отказывается решать, потому что он хочет быть диктатором и не может прислушиваться к мнению людей.

Вы не объявляете военное положение, потому что вы неудачник. Либо вы что-то делаете в политическом плане, либо проигрываете выборы и уходите домой. Но для Трампа нет выхода из Белого дома. Для него это действительно либо Белый дом, либо тюрьма, либо Ростов, куда сбежал Янукович.

Многие из моих украинских зрителей писали, что почему они видят Трампа, тем чаще говорят: "Ого, он действительно говорит как Янукович". Мы в Америке не хотим поджигать наши шины и ехать в Вашингтон. Мы просто хотим пойти на избирательный участок и проголосовать, надеясь, что демократия позаботится о себе сама.

Но оказалось, что многие законы – это просто договоренности, и Трамп разрушает наши стандарты настолько существенно, что нам действительно нужно изменить многие законы, чтобы поставить страну в более стабильное положение. То, что происходит с Украиной, достойно сожаления, и тот факт, что Трамп умыл руки от этого, является достаточным для любого здравомыслящего человека, чтобы проголосовать против него.

Что сейчас Путин требует от Белого дома?

На этой неделе мы видели выступление Путина на Валдайском форуме, который перенесли в секретное место. За несколько дней до начала участники получили информацию о реальном месте проведения, потому что Путин боится украинских атак беспилотниками. Как вы оцениваете этот страх Путина?

Я думаю, что мы подбираемся все ближе и ближе к Путину. Я удивлен, что он вышел из своего бункера, но ненадолго. Если говорить о двойниках, то это, видимо, был он сам, потому что он выглядит немного напуганным.

На этом Валдайском форуме мы увидели две тенденции. С одной стороны, Путин пытается сохранить храбрый вид, делая вид, что ему плевать на санкции. Но с другой стороны, он признает, что это усложнило ему жизнь.

Это именно то, что хочет Трамп, потому что он хочет, чтобы Путин остановил войну, чтобы он мог получить свои деньги. А Путин говорит: "Нет, ты останови войну, а потом получишь деньги".

Трамп хотел бы получить деньги сегодня и забыть об Украине. Мне интересно наблюдать, как Путин меняет свой подход, поскольку война складывается для него не очень удачно. До этого деньги просто были бы там для Дональда Трампа, если бы он отдал Украину.

Но теперь желание Трампа получить деньги и потребность России зарабатывать начинают прорываться на поверхность. Они надеются, что Украина сдастся. Мы говорим о закулисном бизнесе между Трампом и Путиным, который становится все более очевидным. Они хотят зарабатывать деньги прямо сейчас.

Путин ведет войну против мирных граждан. Это посылает сигнал о том, что Путин отказался от попыток захватить Украину мирным путем и переходит к более "сирийскому" подходу.

Но Украина – это не сирийские повстанцы, у нее гораздо больше оружия и активных союзников. Нам нужно не просто помочь Украине выстоять, нам нужно помочь Украине победить. Победа Украины – это то, что будет полезно для всех нас на Западе.