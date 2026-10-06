Американський політичний діяч Юрій Рашкін в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу проаналізував останні заяви Дональда Трампа, погрози Росії Ілону Маску та страхи Володимира Путіна.

Серед ключових тем розмови – чому Кремль переводить ескалацію в космос, навіщо Трамп роздає гучні фінансові обіцянки американцям і чому, на думку Рашкіна, нинішня адміністрація США "настільки в кишені Путіна", що навряд чи чинитиме на нього реальний тиск. Більше – в матеріалі.

Як Кремль погрожує Ілону Маску?

Сьогодні Дмитро Медведєв попередив, що дії проти російської супутникової мережі можуть призвести до космічної війни, коли супутники Starlink падатимуть, як ялинкові прикраси. Яке повідомлення Москва посилає Трампу та Ілону Маску за цією драматичною мовою? І як Вашингтон може серйозно сприйняти цю загрозу, не дозволяючи Медведєву диктувати свої рішення?

Трамп уже сказав Медведєву, що оскільки той такий жалюгідний, то саме тому Путін є справжнім босом. Очевидно, що Трамп – це "дружина номер один", а Медведєв – не головний. Тож ми знаємо, що вони вже обговорили це і владнали.

Ми можемо просто визнати, що в них був цей момент, і рухатися далі. Росія перебуває в жахливому становищі. Коли ви дивитеся на фронт, для Росії все йде зовсім не добре.

Їхні найкращі надії на те, що Дональд Трамп віддасть їм Україну за 24 години, згасли в результаті чергового провалу Трампа. Тепер він знову переобіцяє і недовиконує, і неважливо, кому він обіцяє, він ніколи не може виконати те, що каже.

Я думаю, що зараз Медведєв намагається налякати Сполучені Штати і нашого Ілона Маска, якого щойно призначили відповідальним за майбутнє Пентагону чи щось таке. Тож тут є зв'язок. Ми також бачимо, що контроль над державними ресурсами переходить до олігархів, які надзвичайно багаті і відіграють усе більш важливу роль у визначенні напрямку Сполучених Штатів.

Коли ви бачите, що Росія критикує приватну особу з приватною компанією, ми повинні розуміти, що SpaceX має мільярдні контракти з Пентагоном, і Маск є неймовірно впливовою людиною. Можливо, напад на Маска є більш актуальним, ніж критика Піта Гегсета, який є клоуном, за словами Томаса Фрідмана.

Повне інтерв'ю: дивіться відео

Для Росії є сенс "атакувати" Маска, який не дозволяє росіянам використовувати Starlink зараз. Інша річ полягає в тому, що з Росією це питання часу. Якщо вони не збираються зупинятися і дійти висновку, що ця війна була поганою справою, це означає, що чим довше вони виснажують свої ресурси, тим більше будуть поступово адаптуватися і знаходити нові шляхи. А якщо не вони, то Китай.

Саме тому нескінченно довга війна з Росією насправді не є гарною ідеєю ні для кого. Росію потрібно перемогти швидко, перш ніж вона зрозуміє наступний крок. Як от зараз у нас є дрони, які Україні важче зупинити, тому що в міру просування війни кожна сторона вносить корективи, і ми бачимо ці коливання ескалації озброєнь.

Тож це перейде в космос. Я думаю, що це неминуче, і це також наступна сфера загроз. Росія розмахує своєю ядерною загрозою з третього дня цієї війни, і здається, що це насправді не дуже добре працює і вже не так страшно.

Тож Росії потрібен новий рівень ескалації і нові загрози. Поки вони не можуть нічого зробити на землі, вони сподіваються, що, погрожуючи світу в плані впливу на нашу здатність спілкуватися і переносячи ескалацію в космос, вони змусять світ зрештою припинити підтримку України. Це завжди було їхньою метою.

Якщо люди бояться Росії або хочуть підігравати їй, то вони злякаються і скажуть: "Ого, ми повинні укласти мир з Росією. Це жахливо". А якщо люди скажуть: "Ого, Росія – це загроза, вони діють безвідповідально", тоді такі повідомлення мають бути нагадуванням про те, що нам потрібно збільшити нашу допомогу Україні та посилити опір.

На даний момент кожен член сім'ї Трампа має свого власного російського олігарха, який їх підтримує. Ця адміністрація настільки "в кишені" Путіна, що важко уявити, що вони збираються чинити якийсь тиск на нього, окрім як заробити трохи грошей.

Чому оточення Трампа вразливе до російських грошей?

Члени цієї адміністрації досить багаті, навіщо їм кремлівські гроші? У них достатньо грошей для їхніх партій та ідей.

Здається, що для них завжди трохи більше грошей було б добре, а набагато більше грошей було б дуже добре, і Росія ніби використовує це.

Ідея полягає в тому, що капіталісти йдуть цим шляхом, який ми їм пропонуємо, і кажуть: "Це має фінансовий сенс", хоча цей прибуток приведе нас до прірви. Ми просто піддаємося на цей російський підхід, який сповнений грошей для невеликої кількості людей.

Російський підхід ніколи не полягає в тому, щоб зробити життя людей кращим. Він полягає в розширенні можливостей уряду. Вони керують тими, хто при владі, щоб корумпувати когось іншого в іншій країні або підтримати інший рух для своїх ідей, що в кінцевому підсумку призводить до більшого багатства і влади.

Проблема з цією адміністрацією полягає в тому, що для того, щоб людина хотіла там бути, вона повинна або повністю вірити в те, що продає Трамп, або бути настільки жадібною, щоб не помічати цього. Жадібність може бути власним інтересом, як у випадку з Марко Рубіо, який підтримує свої політичні надії.

У Республіканській партії ви "повинні бути Трампом", тому що ці люди тепер монархісти. Вони просто хочуть Трампа. А потім вони хочуть іншого Трампа: є Дональд, є Ерік, є Беррон, можливо, навіть Іванка.

Весь цей підхід занадто добре підходить членам адміністрації. Коли наш міністр торгівлі Говард Латнік повідомив, що минулого року він заробив 250 мільйонів доларів, у будь-якій іншій адміністрації це стало б приводом для розслідування.

Ви не повинні йти на державну службу, щоб заробляти гроші. Ви повинні залишити державну службу, щоб мати можливість заробляти. Ці люди не чекають, що, ймовірно, є якийсь конфлікт інтересів. Трамп торгує акціями, які купує і продає, і це смішно. Цього не повинно відбуватися.

Навіщо Трамп намагається "підкупити" американців?

Напередодні проміжних виборів до Конгресу Трамп пообіцяв виплати в розмірі близько 100 доларів кожному з 20 мільйонів літніх американців, щоб допомогти оплачувати страхові внески Medicare. На початку вересня він також пообіцяв американцям по 5000 доларів кожному, якщо республіканці виграють на проміжних виборах. Чому виборці повинні довіряти цим обіцянкам, коли так багато людей незадоволені його управлінням, цінами? І чи зможе він повернути довіру за допомогою цього трюку?

Я думаю, що він хотів би. З цим пов'язано так багато неправильних речей. Починаючи з того факту, що він бореться з комунізмом і поводиться як комуніст, просто роздаючи державні гроші направо і наліво.

Це збиває з пантелику деяких людей у Сполучених Штатах, які розуміють, що 2 плюс 2 дорівнює чотири. З виплатами це цікава динаміка, тому що це не працює. Вони говорили про 5000, потім він запропонував платити 100 доларів пенсіонерам за медичне обслуговування, і це мізер. Це просто образливо.

Коли він говорить про ці цифри, ми кажемо: "Добре, це покриває минуле, але в мене є рахунки, які щодня стають вищими, і як він збирається вирішити проблему, а не просто намагатися підкупити всіх нас?". Американці відчувають це і кажуть, що не довіряють йому, тому що він порушує свої обіцянки.

Він обіцяв розібратися з Україною за 24 години. Він сказав, що не збирається починати війни, а ми в Ірані вже сьомий місяць. Тож проблема довіри до Трампа очевидна.

Інша частина, яку я вважаю захопливою, коли ми говоримо про корупцію, – це чиї це гроші? Коли справа доходить до його проектів, він намагається витратити державні гроші, але Конгрес повинен їх виділити, і з цим проблеми.

Тоді росіяни мають достатньо грошей, щоб заплатити за архітектурні проекти марнославства Дональда. Але чи достатньо у росіян грошей, щоб дати кожному американцю 5тисяч доларів, щоб ми проголосували за Трампа? Заплатіть нам, ми голосуємо за Трампа, а потім Трамп робить для Росії те, що він робив.

Я думаю, що Росія не має таких грошей. Тому що 5 тисяч доларів кожному – це 1,3 трильйона доларів. Не схоже на ті гроші, які є в Росії.

Я знаю, що вони говорять про 12 трильйонів, які Дмитро має під матрацом у вигляді контрактів. Хочете допомогти Трампу – забудьте про тунель під Сибіром чи Аляскою, просто заплатіть американцям, тому що Росія отримувала значну вигоду від нашої політики.

Росія винна нам купу грошей за всю ту шкоду, яку вона нам завдала. Репарації, це було б добре. Але я не думаю, що це станеться, тому що зрештою Трамп хоче витратити наші гроші платників податків на те, щоб повернути нам наші гроші, і він хоче повернути гроші від Росії.

Він не зацікавлений у тому, щоб насправді покращити ситуацію. Він просто намагається пережити наступні два місяці, виграти ці вибори і спробувати уникнути демократичної більшості, яка почне розслідування його стосунків з Росією.

Демократи навряд чи будуть говорити про Росію стільки, скільки мені хотілося б, бо вважатимуть це політичним перебільшенням. Вони будуть говорити про злочинну сім'ю Трампа і про корупцію, але корупція почне означати Росію.

Трамп і його сини мають більш ніж достатньо грошей, щоб заплатити за острів чи феєрверки, якби захотіли. Вони не хочуть. Вони хочуть соціалізувати збитки і отримати всі прибутки.

Якщо платити американцям, то це податкові гроші. Це дуже радянський підхід. Це те, що Росія робить з усім, коли вони спотворюють значення закону і справедливості. Трамп просто намагається танцювати російський танець тут, в Америці.

Я думаю, що американці вкрай незадоволені, тому що перехід від Америки до Росії йде не дуже добре. Очевидно, що Трамп має свій власний порядок денний, і він не має нічого спільного з інтересами американського народу.

Як Трамп стає диктатором?

Трамп сказав, що йому подобається Кім Чен Ин. Хтось запитав, чому він такий милий із Сі Цзіньпіном, і Трамп відповів: "Хіба це не добре ладнати з лідерами великих ядерних держав?". Він думає, що ці лідери дуже великі, бо мають ядерну зброю. Чи можете ви погодитися з такою відповіддю?

Залежить від того, як ми вимірюємо силу. Я вважаю, що Трамп завжди був закоханий у чоловіків, яким не потрібно ні в кого питати дозволу. Ніби розпещена дитина.

Він просто хоче мати можливість робити те, що хоче, і щоб усі навколо казали йому, який він геній. Для цього вам потрібно бути або власником сімейного бізнесу, або диктатором. Трамп був власником сімейного бізнесу, а тепер намагається бути диктатором.

Проблема в тому, що він не керує країною, яка створена для диктатури. Це ніби якби в мене був потужний трактор, але я б спробував виграти швидкісну гонку. Це неправильна машина.

Коли Трамп намагається використати американський трактор, щоб перемогти диктаторів у їхній власній грі, це так не працює. У нас вільні ринки, демократія, графіки. Важко взяти в облогу ворога, коли ти знаєш, що твоя облога буде оцінена виборцями через пару місяців, і вони можуть викинути тебе або суттєво обмежити твою владу.

Вся ця динаміка, яку Трамп робить зараз, намагаючись покращити наше життя до 3 листопада, є дуже прозорою. Я навіть не хочу думати про те, якими будуть ціни на бензин після 3 листопада.

Є важливі політичні проблеми, які Трамп відмовляється розв'язувати, тому що він хоче бути диктатором і не може приймати відгуки від людей.

Ви не оголошуєте воєнний стан, тому що ви невдаха. Ви робите щось у політичному плані, або програєте вибори і йдете додому. Але для Трампа немає виходу з Білого дому. Для нього це дійсно або Білий дім, або в'язниця, або Ростов, куди втік Янукович.

Багато моїх українських глядачів писали, що чим більше вони бачать Трампа, тим більше кажуть: "Ого, він справді звучить як Янукович". Ми в Америці не хочемо підпалювати наші шини і їхати до Вашингтона. Ми просто хочемо піти на виборчу дільницю і проголосувати, сподіваючись, що демократія подбає про себе сама.

Але виявилося, що багато законів є просто домовленостями, і Трамп руйнує наші стандарти настільки суттєво, що нам дійсно потрібно змінити багато законів, щоб поставити країну в більш стабільне становище. Те, що відбувається з Україною, є жалюгідним, і той факт, що Трамп вмив руки від цього, є достатнім для будь-якої розсудливої людини, щоб проголосувати проти нього.

Що зараз Путін вимагає від Білого дому?

Цього тижня ми бачили виступ Путіна на Валдайській зустрічі, яку перенесли в таємне місце. За кілька днів до початку учасники отримали інформацію про реальне місце, тому що Путін боїться українських атак безпілотниками. Як ви оцінюєте цей страх Путіна?

Я думаю, що ми підбираємося все ближче і ближче до Путіна. Я здивований, що він вийшов зі свого бункера, але ненадовго. Коли справа доходить до двійників, це, мабуть, був справжній, тому що він виглядає трохи наляканим.

З цього Валдайського зібрання ми побачили дві динаміки. З одного боку, Путін намагається зберегти хоробре лице щодо того, що їм байдуже на санкції. Але з іншого боку, він визнає, що це ускладнило його життя.

Це все, чого хоче Трамп, тому що він хоче, щоб Путін зупинив війну, щоб він міг отримати свої гроші. А Путін каже: "Ні, ти зупини війну, а потім отримаєш гроші".

Трамп хотів би отримати гроші сьогодні і забути про Україну. Мені цікаво спостерігати, як Путін змінює свій підхід, оскільки війна йде для нього не дуже добре. До цього гроші просто були б там для Дональда Трампа, якби він віддав Україну.

Але тепер бажання Трампа щодо грошей і потреба Росії заробляти починають прориватися. Вони сподіваються, що Україна здасться. Ми говоримо про підкилимний бізнес між Трампом і Путіним, який стає все більш очевидним. Вони хочуть заробляти гроші зараз.

Путін веде війну проти мирних громадян. Це посилає повідомлення про те, що Путін відмовився від спроб захопити Україну мирним шляхом і переходить до більш сирійського підходу.

Але Україна – це не сирійські повстанці, вона має набагато більше зброї і активних союзників. Нам потрібно не просто допомогти Україні вистояти, нам потрібно допомогти Україні перемогти. Перемога України – це те, що буде корисно для всіх нас на Заході.