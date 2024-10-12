Как пишет Politico, отношения между НАТО и Россией достигли дна после начала полномасштабной войны в Украине. НАТО назвала Россию "самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников", а та в свою очередь говорит, что расширение Альянса является экзистенциальной угрозой.

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Изменение общего курса НАТО в отношении России

Несмотря на изменение общего тона, НАТО все еще поддерживает "Основной акт" с Россией. Этот документ подписан в 1997 году, через шесть лет после распада Советского Союза. Он предусматривает общую цель "построить стабильную, мирную и нераздельную Европу".

Орган, создан после холодной войны для сотрудничества по вопросам безопасности и совместных проектов – Совет Россия – НАТО, не собирался с 2022 года.

Страны НАТО сейчас пытаются "очертить различные элементы стратегии в отношении России и продвигать дебаты внутри альянса, которые выводят нас на такие темы, как будущее основополагающего акта НАТО-Россия. Пришло время разработать новую стратегию с точки зрения конкретных позиций союзников,

– говорит высокопоставленный чиновник США.

По словам чиновника, пока нет проекта новой стратегии, поскольку основное внимание уделяется сбору мнений 32 стран НАТО.

Однако пока существуют разногласия относительно того, насколько далеко должно зайти НАТО, чтобы создать новый свод правил в отношениях с Россией. По словам одного из дипломатов НАТО, некоторые члены альянса опасаются, что очень агрессивная новая стратегия может стать "сигналом", который дестабилизирует Россию. Отдельные вопросы возникают по Словакии и Венгрии, которые продолжают поддерживать тесные контакты с Россией.