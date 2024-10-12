Як пише Politico, відносини між НАТО і Росією досягли дна після початку повномасштабної війни в Україні. НАТО назвала Росію "найзначнішою і прямою загрозою безпеці союзників", а та своєю чергою каже, що розширення Альянсу є екзистенціальною загрозою.

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Зміна загального курсу НАТО щодо Росії

Попри зміну загального тону, НАТО все ще підтримує "Основний акт" з Росією. Цей документ підписаний у 1997 році, через шість років після розпаду Радянського Союзу. Він передбачає спільну мету "побудувати стабільну, мирну та нероздільну Європу".

Орган, створений після холодної війни для співробітництва з питань безпеки та спільних проєктів – Рада Росія – НАТО, не збирався з 2022 року.

Країни НАТО зараз намагаються "окреслити різні елементи стратегії щодо Росії і просувати дебати всередині альянсу, які виводять нас на такі теми, як майбутнє основоположного акта НАТО-Росія. Настав час розробити нову стратегію з погляду конкретних позицій союзників,

– каже високопоставлений урядовець США.

За словами чиновника, поки що немає проєкту нової стратегії, оскільки основна увага приділяється збору думок 32 країн НАТО.

Проте наразі існують розбіжності щодо того, наскільки далеко має зайти НАТО, щоб створити новий звід правил у відносинах із Росією. За словами одного з дипломатів НАТО, деякі члени альянсу побоюються, що дуже агресивна нова стратегія може стати "сигналом", який дестабілізує Росію. Окремі питання виникають щодо Словаччини та Угорщини, які продовжують підтримувати тісні контакти з Росією.