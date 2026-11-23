После демобилизации защитники сталкиваются не только с трудностями возвращения к гражданской жизни, но и с бюрократией, несовершенными государственными услугами и непониманием их потребностей со стороны чиновников. Все это мешает организовать системную поддержку тех, кто возвращается с войны.

О системных проблемах во взаимодействии государства и ветеранов, а также о крайне необходимых изменениях в политике в отношении ветеранов рассказал аналитик Максим Колесников в эфире 24 Канала.

Министром по делам ветеранов должен быть ветеран

Максим Колесников считает, что ветеранская политика требует не просто кадровых изменений, а последовательного подхода и лучшего понимания потребностей людей, возвращающихся к гражданской жизни. Колесников убежден, что возглавлять Министерство по делам ветеранов должен человек с соответствующим опытом, который сам прошел военную службу. При этом речь идет не только о профессиональных качествах руководителя, но и о символическом значении такого назначения.

В Министерстве по делам ветеранов присутствие ветерана на должности как политический жест, безусловно, необходимо… Речь идет не только об эффективности работы, но и об определенном послании,

– подчеркнул аналитик.

Он обратил внимание, что среди демобилизованных защитников немало людей с серьезным управленческим и научным опытом. Поэтому найти кандидата на должность министра среди них вполне реально.

"Несколько сотен тысяч человек – участников боевых действий, которые уже являются гражданскими лицами. Тысячи – с большим административным и научным опытом. Почему среди них мы не можем найти человека на должность министра, мне совершенно непонятно", – отметил Колесников.

Почему нельзя привязывать помощь ветеранам к бригадам?

Еще одна проблема ветеранской политики, на которую указал аналитик, – непоследовательность решений самого министерства. В частности, Колесников не согласен с подходами, при которых предоставление социальных услуг или распределение жилья хотят привязать к военным бригадам и их патронатным службам. Ведь это не учитывает особенности возвращения защитников к мирной жизни: большинство людей до полномасштабной войны не были военными, а после демобилизации стремятся вернуться в гражданскую среду и строить жизнь в своих общинах.

Привязывать предоставление этих услуг к бригадам, равно как и идея передавать бригаде право предоставлять ветеранам жилье, – это противоречит сложившейся практике,

– пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на проблему частых изменений приоритетов в работе ведомства. Даже если в министерстве сформирована правильная команда, она не сможет эффективно работать, когда в течение нескольких месяцев получает принципиально разные задачи. Колесников подчеркивает, что основой эффективной ветеранской политики должна быть последовательность, а не постоянный пересмотр уже наработанных механизмов.

"Было бы очень хорошо, если бы после смены руководства мы действовали в рамках действующего законодательства и наработанных позитивных практик, которые, возможно, требуют совершенствования, но не разворачивались на 180 градусов", – отметил аналитик.

С какими проблемами сталкиваются ветераны после демобилизации?

Отдельно аналитик обратил внимание на повседневные трудности, с которыми сталкиваются защитники после возвращения к гражданской жизни. Среди них – нестабильная работа государственных цифровых сервисов, сложности с получением важной информации и отсутствие единого информационного центра, куда ветеран мог бы обратиться за помощью.

Это создает дополнительные препятствия для людей, которые и без того проходят сложный этап адаптации. Вместо понятной системы поддержки они вынуждены самостоятельно искать нужные контакты, выяснять порядок получения услуг и преодолевать бюрократические преграды. По мнению Колесникова, государство должно сосредоточиться на практических потребностях ветеранов, в частности на доступе к социальным услугам, жилью и возможностям возвращения к полноценной гражданской жизни.

В то же время эксперт предостерегает от обобщений и некорректных публичных заявлений о военных и ветеранах. Украинское общество демонстрирует высокую стойкость, а государственным деятелям важно не создавать дополнительных конфликтов и не мешать специалистам выполнять свою работу.

Что известно о скандале с заявлениями Виталия Кима

16 ноября министр по делам ветеранов Виталий Ким дал интервью, в котором заявил о неизбежном росте преступности и социальной напряженности после возвращения военных с фронта. Он также поставил под сомнение эффективность психологической помощи защитникам.

Эти высказывания вызвали острую реакцию среди военнослужащих, ветеранов и общественных деятелей. В Верховной Раде инициировали отставку министра по делам ветеранов, а Рада ветеранов войны отреагировала на заявления Кима и объяснила, почему такие высказывания могут формировать ложное представление о защитниках.