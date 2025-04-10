Такое мнение 24 Каналу озвучил профессор университета имени Кеннеди и независимый эксперт нефтегазового рынка Борис Аронштейн. По его словам, Трамп ведет себя достаточно хаотично и в политических, и в экономических вопросах.

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Путин решил продолжать

Борис Аронштейн предположил, что до инаугурации Трампа в мире считали, что с Трампом можно будет договориться. Однако эти ожидания не оправдались. Американский лидер ведет себя достаточно хаотично во всем: и в политических, и в экономических вопросах.

Мне кажется, что Путин просто решил продолжать военные действия и ждать. К сожалению, как вы видите, его политика оправдывается. Потому что то Трамп угрожает увеличить тарифы на Россию до 500%, если они не остановятся. А Россия не останавливается,

– подчеркнул он.

Поэтому возникают вопросы к Трампу, почему против Украины введены пошлины 10%, а относительно России – ничего. Поэтому такая политика американского президента будто утверждает Путина в его намерениях вести войну дальше.