Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что сейчас нужно следить за тем, что будет говорить Трамп после победы на выборах. В то же время, став хозяином Белого дома, Трамп может прекратить поддержку Украины и давить на нее, чтобы достичь перемирия с Россией.

Важно Что означает победа Трампа и республиканцев в Конгрессе и что теперь изменится для Украины

Это был комплимент Зеленскому

Дональду Трампу во время избирательной кампании нужно было склонить на свою сторону избирателей, которые на тот момент не определились, за кого будут голосовать, а это 15 миллионов американцев. Для них внутренние проблемы США были важнее, чем внешние.

Они требовали, по словам общественного деятеля, чтобы деньги американских налогоплательщиков шли на борьбу с преступностью, снижение цен на товары первой необходимости, на прекращение волны миграции, а не на войну в Украине или Израиле. Однако время от времени Трамп говорил определенные вещи, которые он и будет осуществлять, заняв кресло президента.

Когда он говорил, что Владимир Зеленский выезжает из США с деньгами, это был комплимент президенту Украины. Потому что Трамп сам бизнесмен, он любит деньги и тех, кто умеет их добывать. Таким он считает Зеленского,

– объяснил Пинкус.

Во время встречи с президентом Украины Трамп сказал, что он впервые узнал правду о войне в Украине именно от Зеленского. Также президент США отметил, если будет соглашение о войне в Украине, то оно никогда не коснется ее национальных интересов.

Традиция американской политики

Кроме того, советник Трампа – Майкл Помпео – опубликовал план победы Украины, в котором отметил, что необходимо Киеву для того, чтобы нанести поражение России: оружие наступательного характера, ленд-лиз, план Маршала (помощь для восстановления Украины после войны – 24 Канал). Помпео, по мнению общественного деятеля, не мог опубликовать этот план без согласования с Трампом.

В то же время Дональд Трамп позволял Джею Ди Вэнсу оскорблять Украину, и кандидат в вице-президенты делал довольно жесткие заявления. Однако это было нужно для того, чтобы показать избирателям, что Трамп играет роль "хорошего полицейского", а Джей Ди Вэнс – "плохого полицейского". Это традиция американской политики,

– отметил Борис Пинкус.

Несмотря на все заявления Трампа, он не может сегодня пойти на уступки Путину, потому что это будет означать поражение США.

Это даст "зеленый свет" Китаю, который может начать действия против Тайваня, и Ирану, который угрожает Израилю. Поэтому это не в интересах США,

– подчеркнул он.

Отметим, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил три вероятных шага Трампа в отношении Украины: Киев продолжит получать военную помощь, как и раньше; новоизбранный президент США может предоставить Украине больше поддержки, в частности, позволив наносить удары вглубь России; нашу страну могут склонить к переговорам с Россией на невыгодных условиях.