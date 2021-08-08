24 канал собрал воспоминания и реакции о выдающемся художнике от украинских политиков и неравнодушных граждан.
Важно Умер художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд
Владимир Зеленский
Президент Украины подчеркнул, что смерть Александра Ройтбурда – большая потеря для украинского искусства. Ведь художник собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории.
Ройтбурд не боялся экспериментов в собственном творчестве. Его работы полны любви, жажды жизни, часто – иронии и даже самоиронии.
Смерть художника – большая потеря. Но он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна – нашим культурным наследием,
– подчеркнул Зеленский.
Умер глава Одесского художественного музея Александр Ройтбурд / Фото The Babel
Андрей Садовый
Едва ли не первым на трагическую весть отреагировал мэр Львова. Садовый лично был знаком с господином Александром. Мэр назвал его незаурядным и очень талантливым человеком, который посвятил себя искусству.
Мало кто так преданно и искренне любил и поддерживал украинскую культуру. Искренние соболезнования. Это невосполнимая потеря для всех нас,
– отметил Андрей Садовый.
Александр Ткаченко
Министр культуры и информационной политики заявил, что Ройтбурд влюбил в искусство сотни тысяч человек.
В последнее время он болел. Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы – не только развития и реставрации Одесского художественного музея. А еще – горел идеей создания музея современного искусства в Одессе,
– подчеркнул Ткаченко.
Он отметил, что теперь Минкульт должен воплотить мечту Ройтбурда в жизнь.
Петр Порошенко
Пятый президент Украины напомнил, что Ройтбурда знали и уважали как в Одессе, так и далеко за ее пределами.
"Александр Ройтбурд искренне любил искусство, Украину и родную Одессу. Великий человек и большая потеря для всех нас. Покойся с миром, Александр Анатольевич", – написал Петр Порошенко.
Важно В Киеве прощались с Евгением Марчуком: фото и видео
Сергей Стерненко
Украинского активиста ошеломила новость о смерти Ройтбурда.
Нету слов. Только вчера думал, что надо увидеться, давно не говорили. К сожалению, уже не поговорим. Покойся с миром, друг,
– написал Стерненко.
Последняя встреча активиста с Ройтбурдом / Фото Сергея Стерненко
Аркадий Бабченко
Российский журналист и друг художника заявил, что Ройтбурд всегда наслаждался жизнью и собирал вокруг себя много друзей. Причем, настоящих друзей.
С тобой же нельзя было не дружить. Я же прежде всего ждал, как получу паспорт, поеду в Киев, соберемся, обниму тебя. Теперь не обниму. Не могу в голове уложить,
– подытожил Бабченко.
Что известно о смерти Ройтбурда
- Украинский художник умер 8 августа в возрасте 59 лет. Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно, но в последнее время Ройтбурд болел.
- В общении с журналистами он признался, что плохо спит и ходит. Изменился и его внешний вид: он похудел и был изможденным.
- Сам художник говорил, что его самочувствие ухудшилось, в частности, и из-за войны с местными властями.