Политики начали подражать образу Зеленского, – эксперт репутации

Политики начали активно подражать образу новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского – образу человека, который "поближе к народу". Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.

Насколько Владимир Зеленский ведет себя как подобает президенту? Каковы ваши впечатления от первого публичного выступления новоизбранного президента после инаугурации?

Зеленский играет в игру, в общем-то правильную, которую начал еще в момент предвыборной кампании. То есть он настолько близок к народу. Он общается на языке народа. Он делает ошибки. И поэтому все, кто его избирал, ассоциируют себя с ним, потому что он такой же, как и они. Он не из какого-то кабинета вещает на фоне флага, а выходит вот так в люди, в простой рубашке.

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Кстати, многие наши политики начало гнаться сейчас за этим кусочком человечности, который они потеряли во время своей политической карьеры. Или не то, чтобы потеряли – а не хотели показывать. Обратите внимание на господина Гройсмана, который изменился: снял костюм, ходит в жилетке.



Как изменился Гройсман

Обратите внимание на господина Яценюка, который теперь стримит из спортзала, жмет гантели.

У нас люди голосуют за лицо, а не за платформу. То есть нравишься ты им как человек или нет – тогда будут тебя голосовать. Поэтому они (политики – 24 канал) пытаются раскрыть эту составляющую "человека". Многие делают это неуспешно. Многие делают это только перед выборами, – например, Юлия Владимировна, которая семью или какие-то свои кулинарные способности показывает только перед выборами. Но мы не знаем, какой она человек. Мы знаем, какой она политик, но вот, какой человек – нет. Многие политики за этим гонятся и нанимают команды, чтобы максимально естественно интегрировать это в свое поведение.

Не скрывается ли за этой формой человечности смысл? Удается ли Владимиру Зеленскому не только быть человеком "поближе к народу", а принимать какие-то правильные решения как президенту? Хотя он президент, но пока не может к этому привыкнуть, да и сам об этом признается.

Так, он президент, конечно. Но здесь вопрос в чем: а хотят ли люди видеть смысл? Возможно, им больше нравится форма подачи, эта обертка, которая производится, – медийный контент. Содержание они, конечно, увидят, потому что Зеленский на посту президента не может не делать ничего. Но вот как это подавать – уже другой вопрос. Потому что мы живем сейчас в эпоху сверхускоренной реальности. Мы не читаем новости дальше заголовка. Фактически, мы видим только форму, пробегаем наискосок и смотрим. То есть длинный контент, который надо анализировать, в который надо нырять, уходит в небытие. Его заменяют инфографика, короткие видео, фотографии. Визуализация любого контента – это то, что сейчас в тренде.

К чему это может привести?

Это не только наш тренд. Он мировой. То количество информации, которую мы впитываем в себя ежедневно, качественно переварить сложно. Поэтому появляются лидеры общественных мнений. Потому что самому же сложно анализировать какие-то энергетические темы, какие темы о тарифах. Мы выбираем себе лидера мысли, который в этом разбирается, и читаем его, он нам объясняет этот контент. То есть это вполне нормальная тенденция. И я думаю, что дальше она будет только продолжаться.