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      Політики почали наслідувати образ Зеленського, – експерт з репутації

      1182 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Політики почали активно наслідувати образ новообраного президента України Володимира Зеленського – образ людини, яка "поближче до народу" . Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

      Наскільки Володимир Зеленський поводиться як то личить президенту? Які ваші враження від першого публічного виступу новообраного президента після інавгурації?

      Зеленський грає в гру, загалом-то правильну, яку почав ще в момент передвиборчої кампанії. Тобто він настільки близький до народу. Він спілкується мовою народу. Він робить помилки. І тому всі, хто його обирав, асоціюють себе з ним, тому що він такий же, як і вони. Він не з якогось там кабінету віщає на фоні прапора, а виходить ось так в люди, в простій сорочці.

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      До речі, багато наших політиків почало гнатися зараз за цим шматочком людяності, який вони втратили під час своєї політичної кар'єри. Або не те, щоб загубили – а не хотіли показувати. Зверніть увагу на пана Гройсмана, який змінився: зняв костюм, ходить в жилетці.

      як змінився гройсман как изменился гройсман
      Як змінився Гройсман

      Зверніть увагу на пана Яценюка, який тепер стрімить зі спортзалу, жме гантелі.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Чергове тренування: 1. Горизонтальна тяга з упором, загальна вага 132 кг, 3х5 почергово 2. Жим під кутом в хаммері, загальна вага 70, 3х5 почергово 3. Жим лежачи гантелі однією рукою, 35 кг, 3х5 4. Тяга гантелі під нахилом однією рукою, 35 кг, 3х10 5. Підйом ніг у висі на перекладині, 3х14 6. Віджимання на кільцях, 3х14 7. Вправи на м’язи кору в trx 8. Підтягування паралельним хватом, 3х14. Гортайте...️ #Київ #спорт #Україна #Яценюк #Sport #Yatsenyuk #Ukraine

      Допис, поширений Арсеній Яценюк (@arseniy_yatsenyuk)

      В нас люди голосують за обличчя, а не за платформу. Тобто подобаєшся ти їм як людина чи ні – тоді будуть за тебе голосувати. Тому вони (політики – 24 кнаал) намагаються розкрити цю складову "людини". Багато хто робить це неуспішно. Багато хто робить це тільки перед виборами, – наприклад, Юлія Володимирівна, яка сім'ю чи якісь свої кулінарні здібності показує тільки перед виборами. Але ми не знаємо, яка вона людина. Ми знаємо, який вона політик, але от, яка людина – ні. Багато політиків за цим женуться та наймають команди, щоб максимально природньо інтегрувати це в свою поведінку. 

      Чи не ховається за цією формою людяності зміст? Чи вдається Володимирові Зеленському не тільки бути людиною "поближче до народу", а приймати якісь правильні рішення як президентові? Хоча він президент, але наразі не може до цього звикнути, та й сам про це зізнається.

      Так, він президент, звісно. Але тут питання в чому: а чи хочуть люди бачити зміст? Можливо, їм більше подобається форма подачі, ця обгортка, яка виробляється, – медійний контент. Зміст вони, звісно, побачать, тому що Зеленський на посту президента не можу не робити нічого. Але от як це подавати – вже інше питання. Тому що ми живемо зараз в епоху надприскореної реальності. Ми не читаємо новини далі заголовку. Фактично, ми бачимо тільки форму, пробігаємо навскоси і дивимося. Тобто довгий контент, який треба аналізувати, в який треба поринати, йде в небуття. Його замінюють інфографіка, короткі відео, фотографії. Візуалізація будь-якого контенту – це те, що зараз в тренді. 

      До чого це може призвести?

      Це не тільки наш тренд. Він світовий. Ту кількість інформації, яку ми впитуємо в себе щоденно, якісно переварити складно. Тому з'являються лідери суспільних думок. Тому що самому ж складно аналізувати якісь енергетичні теми, якісь теми про тарифи. Ми обираємо собі лідера думки, який в цьому розбирається, і читаємо його, він нам роз'яснює цей контент. Тобто це цілком нормальна тенденція. І я думаю, що далі вона буде тільки продовжуватися. 

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Гройсман Арсеній Яценюк Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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