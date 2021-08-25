Такое мнение в эфире 24 канала озвучил экс-заместитель генерального прокурора в 2019 – 2020 годах Виктор Чумак. Он назвал выборы "вакциной" от коррупции у власти.

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"Политиков надо менять так же, как подгузники у младенцев. Как только они стали грязными, их нужно менять, совершенно не задумываясь", – заявил Чумак.

Выбирать со светлой головой

По словам бывшего заместителя генпрокурора, "грязных" политиков надо "выбрасывать" и выбирать новых. Делать это нужно спокойно и со светлой головой.

Когда мы научимся выбирать политиков – не популистов, а проукраинских, патриотов, порядочных, тогда все будет хорошо,

– заметил Чумак.

Он добавил, что когда будет реальная политическая воля среди большинства украинских политиков, смогут эффективно работать правоохранительные органы. По-другому, они не могут стать эффективными учитывая большое количество инструментов противодействия.

Коррупция получила фамилии

Генерал-майор юстиции заверил, что до 2012 года прямо называть кого-то коррупционером было "не комильфо". Речь шла лишь о коррупции как общем явлении, которое есть в Украине.

"Только американский кейс Лазаренко говорил, что есть определенные лица-коррупционеры. С 2012 – 2013 годов коррупция получила фамилии", – пояснил Чумак.

С введением антикоррупционных законов в Украине начали понимать, что коррупция – не аморфное явление. Это конкретные люди на должностях, которые злоупотребляют своими полномочиями и получают неправомерную выгоду.

"Когда мы и активисты начали об этом говорить, общественность перестала бояться это озвучивать, а после Революции Достоинства это вообще стало трендом и остается им по сей день", – подчеркнул Чумак.

Эффективность НАПК и НАБУ

Экс-заместитель генпрокурора подчеркнул, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сейчас проявляет суперэффективность. Речь идет о большом количестве отправленных протоколов об административных правонарушениях относительно коррупции различных чиновников.

Мы просто не обращаем на это внимание, потому что их не в тюрьму сажают,

– сказал Чумак.

Впрочем, даже при обвинении чиновника в конфликте интересов, непредставлении или обмане в декларации, его все равно привлекают к ответственности. Генерал-майор юстиции добавил – то, что судьи и прокуроры благодаря деятельности НАБУ получили приговоры, уже говорит об эффективности институции.

В разное время украинская власть хотела сделать антикоррупционные органы зависимыми от своих желаний. НАБУ устояло, и это тоже можно считать большой победой гражданского общества.

"То, что НАПК полностью независимое от власти, может принимать решение об отстранении от должности из-за конфликта интересов, открывает серьезные производства – это показывает, что у нас есть правоохранительные органы, которые могут быть эффективными", – резюмировал Чумак.

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