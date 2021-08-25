Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив ексзаступник генерального прокурора у 2019 – 2020 роках Віктор Чумак. Він назвав вибори "вакциною" від корупції при владі.

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"Політиків треба міняти так само, як підгузки у немовлят. Щойно вони стали брудними, їх потрібно змінювати, абсолютно не задумуючись", – заявив Чумак.

Вибирати зі світлою головою

За словами колишнього заступника генпрокурора, "брудних" політиків треба "викидати" і обирати нових. Робити це потрібно спокійно та зі світлою головою.

Коли ми навчимося обирати політиків – не популістів, а проукраїнських, патріотів, порядних, тоді все буде добре,

– зауважив Чумак.

Він додав, що коли буде реальна політична воля серед більшості українських політиків, зможуть ефективно працювати правоохоронні органи. По-іншому, вони не можуть стати ефективними з огляду на велику кількість інструментів протидії.

Корупція отримала прізвища

Генерал-майор юстиції запевнив, що до 2012 року прямо називати когось корупціонером було "не комільфо". Мовилося лише про корупцію як загальне явище, яке є в Україні.

"Тільки американський кейс Лазаренка говорив, що є певні особи-корупціонери. Із 2012 – 2013 років корупція отримала прізвища", – пояснив Чумак.

Із запровадженням антикорупційних законів в Україні почали розуміти, що корупція – не аморфне явище. Це конкретні люди на посадах, які зловживають своїми повноваженнями та отримують неправомірну вигоду.

"Коли ми й активісти почали про це говорити, громадськість перестала боятися це озвучувати, а після Революції Гідності це взагалі стало трендом і залишається ним донині", – акцентував Чумак.

Ефективність НАЗК і НАБУ

Ексзаступник генпрокурора підкреслив, що Національне агентство з питань запобігання корупції зараз виявляє суперефективність. Мовиться про велику кількість відправлених протоколів про адміністративні правопорушення щодо корупції різних чиновників.

Ми просто не звертаємо на це увагу, бо їх не в тюрму саджають,

– сказав Чумак.

Втім навіть при звинуваченні посадовця або чиновника у конфлікті інтересів, неподанні або обмані в декларації, його все одно притягують до відповідальності. Генерал-майор юстиції додав – те, що судді та прокурори завдяки діяльності НАБУ отримали вироки, уже говорить про ефективність інституції.

У різний час українська влада хотіла зробити антикорупційні органи залежними від своїх бажань. НАБУ встояло, і це теж можна вважати великою перемогою громадянського суспільства.

"Те, що НАЗК повністю незалежне від влади, може приймати рішення про відсторонення від посади через конфлікт інтересів, відкриває серйозні провадження – це показує, що у нас є правоохоронні органи, які можуть бути ефективними", – резюмував Чумак.

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