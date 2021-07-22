Политолог Владимир Фесенко отметил, что такая дата не имеет отношения к Украине. Это связано с расхождениями Байдена и Конгресса.

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Это внутриамериканские игры. В это время Конгресс будет на каникулах. Позицию Байдена по украинскому вопросу в Конгрессе США критикуют все сильнее, даже его родные демократы,

– сказал политолог.

Поэтому, по словам Фесенко, у Байдена не хотят, чтобы визит Зеленского в Вашингтон проходил на фоне противоречий с Конгрессом по украинскому вопросу. Политолог добавил, что для украинской дипломатии это будет очередным вызовом.

О каких разногласиях с Конгрессом идет речь

США и Германия заключили соглашение о "Северном потоке-2", которым фактически разрешили завершить строительство.

В Конгрессе США перед обнародованием соглашения выступили решительно против. Отметили, что Штаты должны отбросить любые сделки, не защищают трансатлантическую безопасность и суверенитет Украины.

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