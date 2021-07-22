Політолог Володимир Фесенко наголосив, що така дата немає стосунку до України. Це пов'язано із розбіжностями Байдена та Конгресу.
До теми Зеленського офіційно запросили до США: у Білому домі назвали дату
Це внутрішньоамериканські гри. В цей час Конгрес буде на канікулах. Позицію Байдена з українського питання в Конгресі США критикують все сильніше, навіть його рідні демократи,
– сказав політолог.
Тому, за словами Фесенка, у Байдена не хочуть, аби візит Зеленського у Вашингтон відбувався на тлі суперечностей з Конгресом щодо українського питання. Політолог додав, що для української дипломатії це буде черговим викликом.
Про які розбіжності з Конгресом мовиться
- США та Німеччина уклали угоду про "Північний потік-2", якою фактично дозволили завершити будівництво.
- У Конгресі США перед оприлюдненням угоди виступили рішуче проти. Наголосили, що Штати повинні відкинути будь-які угоди, що не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України.
Що треба знати про візит Зеленського до США
- Байден запросив Володимира Зеленського у Білий дім під час телефонної розмови ще 7 червня 2021 року.
- Однак дату ніяк не могли узгодити. Спочатку глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Зеленський полетить до США у липні.
- Потім в Офісі Президента підтвердили, що дату зустрічі трохи змістили, однак не варто робити з цього трагедію.
- У результаті Білий дім оприлюднив офіційне запрошення. Візит відбудеться 30 серпня.