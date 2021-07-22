Політолог Володимир Фесенко наголосив, що така дата немає стосунку до України. Це пов'язано із розбіжностями Байдена та Конгресу.

До теми Зеленського офіційно запросили до США: у Білому домі назвали дату

Це внутрішньоамериканські гри. В цей час Конгрес буде на канікулах. Позицію Байдена з українського питання в Конгресі США критикують все сильніше, навіть його рідні демократи,

– сказав політолог.

Тому, за словами Фесенка, у Байдена не хочуть, аби візит Зеленського у Вашингтон відбувався на тлі суперечностей з Конгресом щодо українського питання. Політолог додав, що для української дипломатії це буде черговим викликом.

Про які розбіжності з Конгресом мовиться

США та Німеччина уклали угоду про "Північний потік-2", якою фактично дозволили завершити будівництво.

У Конгресі США перед оприлюдненням угоди виступили рішуче проти. Наголосили, що Штати повинні відкинути будь-які угоди, що не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України.

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