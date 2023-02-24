Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Он убежден, что "мирный план" Китая в контексте войны не имеет никакого значения.

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Сазонов подчеркнул, что этот китайский документ был бессодержательным, его можно было окончить после первого тезиса об уважении к суверенитету всех стран.

Подобные документы "за все хорошее, против всего плохого и ни за что конкретно" – это ни о чем,

– добавил политолог.

Китай заботится об экономике

По словам Сазонова, подобные китайские заявления выглядят несерьезно. Ведь Пекин может закончить войну через неделю, перекрыв Путину возможности или пообещав их перекрыть.

Это подобно евробюрократам в начале войны: "Мы вам можем направить в поддержку три батальона глубокой обеспокоенности",

– иронически прокомментировал эксперт.

Во-первых Так Китай пытается дипломатически заявлять о своем присутствии. А, во-вторых, это игры Китая с США, подчеркнул Сазонов.

25 февраля Америка объявит о санкциях в отношении некоторых китайских компаний, также сейчас КНР обвиняют в поставках вооружения в Россию, поэтому китайский лидер вынужден уверять всех, что он за мир и за все хорошее, хотя бы на словах.

Китай беспокоится о собственной экономике и нацелен на ее восстановление после коронавируса. Если США начнут вводить все более жесткие санкции, то это сильно ударит по китайской экономике, заметил Сазонов.

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