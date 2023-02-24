Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Він переконаний, що "мирний план" Китаю в контексті війни не має жодного значення.

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Сазонов наголосив, що цей китайський документ був беззмістовним, його можна було закінчити після першої тези про повагу до суверенітету усіх країн.

Подібні документи "за все хороше, проти всього поганого і ні за що конкретно" – це ні про що,

– додав політолог.

Китай турбується про економіку

За словами Сазонова, такі китайські заяви виглядають несерйозно. Адже Пекін може закінчити війну за тиждень, перекривши Путіну можливості, або пообіцявши їх перекрити.

Це подібно до євробюрократів на початку війни: "Ми вам можемо надіслати в підтримку три батальйони глибокого занепокоєння",

– іронічно прокоментував експерт.

По-перше, так Китай намагається дипломатично заявляти про свою присутність. А, по-друге, це ігри Китаю із США, наголосив Сазонов.

25 лютого Америка оголосить про санкції стосовно деяких китайських компаній, також зараз КНР звинувачують у постачанні озброєння до Росії, тому китайський лідер змушений запевняти усіх, що він за мир і за все хороше, хоча б на словах.

Китай турбується про власну економіку та націлений на її відновлення після коронавірусу. Якщо США почнуть вводити все жорсткіші санкції, то це сильно вдарить по китайській економіці, зауважив Сазонов.

Сазонов про мету Китаю: дивитись відео

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