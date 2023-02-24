Документ, обнародованный Пекином, состоит из 12 пунктов. Об этом 24 Каналу рассказала председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод.
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Инициатива Китая имеет 3 части
По ее словам, этот "мирный план" можно разделить на 3 части:
- проукраинскую;
- экономическую;
- прокитайскую – 3 пункта, которые не касаются Украины, но необходимы Пекину, поэтому он решил их добавить.
Ядерная безопасность
Если внимательно посмотреть на этот план, то есть 6 позиций, которые стоит выделить. Они несколько совпадают с "формулой мира" президента Украины Зеленского. В первую очередь это стратегическое понижение рисков.
В этом документе Китай официально зафиксировал, что предостерегает от использования ядерного оружия и начала ядерной войны. Китай поддерживает безопасность атомных электростанций, то есть выступает против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты и настаивает на их контроле со стороны МАГАТЭ,
– объяснила Голод.
Прекращение огня
Еще один важный пункт – прекращение огня. Однако здесь есть определенное различие. Так, Пекин предостерегает стороны от эскалации, призывает остановить войну и поддерживает территориальную целостность Украины. В то же время не призывает Россию вывести войска с территории нашего государства.
Впрочем, с этим пунктом можно работать. Этим будет заниматься украинская дипломатия.
Голод назвала проукраинские пункты в "мирном плане" Китая: смотрите видео
Территориальная целостность и суверенитет Украины
"Что важно, Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и фактически поддерживает международное право, а также уставы и цели ООН. Этим Китай подтверждает территориальную целостность Украины в границах 1991 года. Это также совпадает с "формулой мира" Зеленского", – сообщила Голод.
Другие пункты, указывающие на проукраинскую позицию Китая
Кроме того, Пекин призывает к защите гражданских лиц и военнопленных. Также снова есть призыв к мирным переговорам Украины с Россией, который Китай транслировал в течение прошлого года. Там назвали это единственным способом "урегулирования кризиса", то есть завершения войны России против нашего государства.
Пекин видит для себя исключительную роль миротворца и медиатора, имеющего одинаковые отношения с обеими странами. Это продолжение традиционной удобной для Китая позиции.
Фактически эти пункты являются проукраинскими и это основа, с которой в дальнейшем должны работать наши дипломаты и политики,
– заметила Голод.
По ее словам, президент Зеленский видит большую роль Китая в завершении войны и продолжает обращаться к лидеру КНР Си Цзиньпину. Известно, что первая леди Елена Зеленская во время экономического форума в Давосе передала письмо президента Украины главе Китая.
Инициатива Китая по войне России против Украины: что известно
- В преддверии годовщины полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства в Пекине заявили, что готовят документ, соблюдение которого должно помочь завершить войну. Его опубликовали 24 февраля 2023 года.
- Впрочем, "мирный план" Китая оказался достаточно неоднозначным. Точнее так, некоторые из его пунктов прямо противоречат другим и вряд ли могут быть эффективными в войне России против Украины.
- В Офисе Президента Украины уже отреагировали на обнародованный документ. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что этот план – это история не о мире, а о замораживании конфликта, проигрыше нашей страны и последующих этапах российского геноцида.
- Западные партнеры активно обсуждают инициативу Пекина, но не воспринимают ее серьезно. Взамен они рассматривают риск угрозы для цивилизованного мира со стороны Китая в течение следующих 10 – 20 лет.