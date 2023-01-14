Об этом для 24 Канала рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Он считает, что в России есть оппозиция, которая может изменить общественное мнение граждан страны-оккупанта.

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"Россияне видят, что Владимир Путин не знает, куда вести страну. Людям это не нравится, разумеется. Очевидно, что страна зашла в тупик, но никто не знает, куда дальше идти. Как только люди увидят, что в стране есть граждане, которые знают, куда идти, занимаются формированием стратегии и реформ, так к ним пойдут", – отметил политолог.

Он считает, что россиянам достаточно убедиться, что кто-то будет заниматься будущим. Следовательно, они даже не будут разбираться, в чем цель предложения.

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"Оппозиция ничего не делает"

По словам Галлямова, проблема России состоит в том, что она не видит своего будущего. Политолог сказал, что перспективы, которые предлагает Путин, россияне разочаровались.

Альтернативных вариантов будущего кроме абстракции нет. Кто-то говорит о демократии, но нужна дорожная карта для реформ. Было бы хорошо, если бы российская оппозиция не тратила время впустую, а занималась будущим, – считает Галлямов.

Он сказал, что российская оппозиция неэффективно борется за общественное мнение. То есть говорит о плохих решениях власти и ничего не делает.

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