Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, страна-агрессор готовится к эскалации, в том числе и в вопросе ракетных обстрелов Украины.

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Клочок отметил, что раньше тактику массированных ракетных атак связывали с Сергеем Суровикиным, который до недавнего времени руководил российским вторжением в Украину.

Массированные ракетные атаки – тактика Путина и его команды

Однако сейчас Суровикина уже отстранили от дел. А действия России остаются прежними.

Это означает, что эта идея (массированных ракетных обстрелов – 24 Канал) не принадлежит Суровикину. Это общая идея России. Это тактика Владимира Путина с его командой. То есть он управляет, а его команда это реализует,

– сказал политический эксперт.

Клочок добавил, что российская властная верхушка должна нести коллективную ответственность за террористические атаки по Украине.

Валерий Клочок объяснил, почему Россия продолжает массированные ракетные атаки по Украине: смотрите видео

Цель массированной ракетной атаки 14 января

Политический эксперт напомнил, что с наступлением зимы 2022 – 2023 годов Россия планировала "отключить Украину", то есть устроить настоящий блекаут. Однако это стране-агрессору не удалось. Несмотря на это, Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по Украине.

Это свидетельствует о том, что Россия сохраняет свою тактику и стратегию по отношению к Украине. Однако своих целей Москва все равно не достигнет,

– отметил Клочок.

Он добавил, что массированная ракетная атака 14 января была слабее предыдущих. По словам политического эксперта, несмотря на нехватку ресурсов, Россия не отказывается от ракетных обстрелов. При этом у страны-агрессора есть 2 цели.

Россияне пытаются и дальше демонстрировать в информационном поле свои намерения по отношению к Украине. В частности, оккупанты демонстрируют странам Запада, что настроены продолжать войну.

Кроме того, ракетные атаки России направлены на внутренний электорат. Российскому населению пытаются показать, что режим Путина остается сильным и работает.

Неизменность политики Путина его погубит

Клочок подчеркнул, что на самом деле уже понятно, что тактика, избранная Россией, – абсолютно недейственная. Однако этого не могут признать в Кремле.

Массированные ракетные атаки – это просто неизменность политики Путина, которая его погубит. Ведь такие неэффективные шаги происходят на фоне всего происходящего в военно-политическом руководстве России,

– сказал политический эксперт.

Он напомнил, что Сергей Суровикин был снят с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине. На этот пост был назначен начальник генштаба России Валерий Герасимов.

"Фактически этими действиями на второй план отодвинули владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. В России происходят процессы, которые демонстрируют лишь увеличение количества неудачных шагов. И эти процессы будут только углубляться", – сказал Клочок.

Массированная ракетная атака по Украине 14 января: коротко