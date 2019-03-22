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      Политолог: как и ожидалось, Банковая использовала Бойко для "поцелуя Иуды"

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      Юрий Бойко
      Юрий Бойко / ukranews.com

      "Банковая так упорно занижает рейтинг Вилкула и дорисовывает Бойко, чтобы "поцелуй" вышел "крепче".

      Блогер Михаил Чаплыга на своей странице в Фейсбук напомнил читателям о сценарии выборов "Поцелуй Иуды", о котором писал еще в начале февраля.

      "Вы обратили внимание как иногда весьма топорно дорисовывают рейтинг Бойку и весьма неуклюже занижают Вилкулу и Мураеву? Все те же социологи, что обеспечивают "социологией" Банковую.Все это имеет пояснение. Не зря те, кто срывал встречи избирателей с Зеленским, нападал на Гриценко, метал шашки в сторонников Тимошенко и пытался устроить провокации на ее митинге несколькими днями ранее тоже самое чудили на встречах Вилкула", – написал эксперт.

      По его мнению, Банковая просчитывает два варианта: вытянуть Бойка как партнера Порошенко во второй тур (сработает при условии массовой скупки голосов и системного подкупа "монетизированной" субсидией) и . договориться с Бойко о том, что во втором туре в случае пары с Тимошенко (проход Порошенко во второй тур опять же просто скупкой и системным подкупом), Бойко публично поддерживает Тимошенко (но ничего не делает на уровне своей сети).
       
      "В обоих вариантах проход Порошенко возможен исключительно "математически" – т.е. никакой агитации ему собственно проводить нет смысла ибо любое его слово лишь минусует его рейтинг.Он собственно и не занимается агитацией – выиграть честно он не может, так зачем тратить силы на работу с электоратом, если можно просто нарисовать "социологию" и подкрепить ее подкупом?", – пишет Чаплыга. Кроме того, политолог также высказал мнение, что Порошенко в паре с коллегами из РФ просчитывет вариант вообще отмены выборов путем такого криминального "шатуна в вишиванках", что даже все международные наблюдатели прозреют. "Фундамент Порошенко готовит основательный:

      – антиконституционное назначение своего ЦВК...

      – институциональное лишение возможности голосовать почти 2 миллионов граждан в РФ, что подрывает весь заграничный округ. (дело не в том сколько там на консульском учете и сколько голосовало. дело в том, что они потенциально МОГЛИ стать на учет и проголосовать)...

      – игры с теми несчастными 2 наблюдателями от БДИПЛа...

      и многое другое".

      Таким образом, эксперт указывает на реализацию плана, если президент видит что не проходит даже на 4-е место – сразу 20-30 технических кандидатов начинают вопить о том, что они не признают результаты. "Т.е. 50% участников их отказываются признать, международные институции тоже обеспокоены... И тут ЦВК отменяет выборы.. ибо их сервак еще и злые северокорейские хаккеры взломали и написали Порошенко-Феодал.Порошенко требует проведения новых выборов... Но уже осенью вместе с парламентскими... как он и хотел, когда творил чудеса с тем Военным Положением...".

      И вывод, который из всего вышесказанного делает Чаплыга – Если что и нужно делать, то голосовать так, что Порошенко на пушечный выстрел до второго тура не приблизился... "Ибо игры Порошенко в срыв выборов на почве устроенного им криминального беспредела в шароварах чревато тем, что коршуны снова начнут рвать страну... и не приведи Господь мы опять увидим повторения прошлых событий... Если рейтинг "комика" в ДВА раза превышает рейтинг главнокомандующего в воюющей стране, то такому "главнокомандующему" пора снять китель и сняться с выборов".

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Александр Вилкул Юрий Бойко Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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