Политолог: как и ожидалось, Банковая использовала Бойко для "поцелуя Иуды"
"Банковая так упорно занижает рейтинг Вилкула и дорисовывает Бойко, чтобы "поцелуй" вышел "крепче".
Блогер Михаил Чаплыга на своей странице в Фейсбук напомнил читателям о сценарии выборов "Поцелуй Иуды", о котором писал еще в начале февраля.
"Вы обратили внимание как иногда весьма топорно дорисовывают рейтинг Бойку и весьма неуклюже занижают Вилкулу и Мураеву? Все те же социологи, что обеспечивают "социологией" Банковую.Все это имеет пояснение. Не зря те, кто срывал встречи избирателей с Зеленским, нападал на Гриценко, метал шашки в сторонников Тимошенко и пытался устроить провокации на ее митинге несколькими днями ранее тоже самое чудили на встречах Вилкула", – написал эксперт.
– антиконституционное назначение своего ЦВК...
– институциональное лишение возможности голосовать почти 2 миллионов граждан в РФ, что подрывает весь заграничный округ. (дело не в том сколько там на консульском учете и сколько голосовало. дело в том, что они потенциально МОГЛИ стать на учет и проголосовать)...
– игры с теми несчастными 2 наблюдателями от БДИПЛа...
и многое другое".
Таким образом, эксперт указывает на реализацию плана, если президент видит что не проходит даже на 4-е место – сразу 20-30 технических кандидатов начинают вопить о том, что они не признают результаты. "Т.е. 50% участников их отказываются признать, международные институции тоже обеспокоены... И тут ЦВК отменяет выборы.. ибо их сервак еще и злые северокорейские хаккеры взломали и написали Порошенко-Феодал.Порошенко требует проведения новых выборов... Но уже осенью вместе с парламентскими... как он и хотел, когда творил чудеса с тем Военным Положением...".
И вывод, который из всего вышесказанного делает Чаплыга – Если что и нужно делать, то голосовать так, что Порошенко на пушечный выстрел до второго тура не приблизился... "Ибо игры Порошенко в срыв выборов на почве устроенного им криминального беспредела в шароварах чревато тем, что коршуны снова начнут рвать страну... и не приведи Господь мы опять увидим повторения прошлых событий... Если рейтинг "комика" в ДВА раза превышает рейтинг главнокомандующего в воюющей стране, то такому "главнокомандующему" пора снять китель и сняться с выборов".