Политолог: как и ожидалось, Банковая использовала Бойко для "поцелуя Иуды"

"Банковая так упорно занижает рейтинг Вилкула и дорисовывает Бойко, чтобы "поцелуй" вышел "крепче".

Блогер Михаил Чаплыга на своей странице в Фейсбук напомнил читателям о сценарии выборов "Поцелуй Иуды", о котором писал еще в начале февраля.

"Вы обратили внимание как иногда весьма топорно дорисовывают рейтинг Бойку и весьма неуклюже занижают Вилкулу и Мураеву? Все те же социологи, что обеспечивают "социологией" Банковую.Все это имеет пояснение. Не зря те, кто срывал встречи избирателей с Зеленским, нападал на Гриценко, метал шашки в сторонников Тимошенко и пытался устроить провокации на ее митинге несколькими днями ранее тоже самое чудили на встречах Вилкула", – написал эксперт.

По его мнению, Банковая просчитывает два варианта: вытянуть Бойка как партнера Порошенко во второй тур (сработает при условии массовой скупки голосов и системного подкупа "монетизированной" субсидией) и . договориться с Бойко о том, что во втором туре в случае пары с Тимошенко (проход Порошенко во второй тур опять же просто скупкой и системным подкупом), Бойко публично поддерживает Тимошенко (но ничего не делает на уровне своей сети).