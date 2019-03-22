Політолог: Як і очікувалося, Банкова використовувала Бойка для "поцілунку Юди"

"Банкова так завзято занижує рейтинг Вілкула і домальовує Бойку, щоб "поцілунок "вийшов" міцнішим".

Блогер Михайло Чаплига на своїй сторінці в Facebook нагадав читачам про сценарії виборів "Поцілунок Юди", про який писав ще на початку лютого.

"Ви звернули увагу як іноді вельми незграбно домальовують рейтинг Бойку і вельми незграбно занижують Вілкулу та Мураєву? Всі ті ж соціологи, що забезпечують "соціологією" Банкову. Все це має пояснення. Не дарма ті, хто зривав зустрічі виборців із Зеленським, нападав на Гриценка, кидав шашки в прихильників Тимошенко і намагався влаштувати провокації на її мітингу декількома днями раніше те ж саме чудилі на зустрічах Вілкула", – написав експерт.

На його думку, Банкова прораховує два варіанти: витягнути Бойка як партнера Порошенка до другого туру (спрацює за умови масової скупки голосів і системного підкупу "монетизацією" субсидією) і домовитися з Бойком про те, що в другому турі в разі пари з Тимошенко (прохід до другого туру знову ж просто скупкою і системним підкупом), Бойко публічно підтримує Тимошенко (але нічого не робить на рівні своєї мережі).

"В обох варіантах прохід Порошенка можливий виключно "математично" – тобто ніякої агітації йому власне проводити немає сенсу, бо будь-яке його слово лише мінусує його рейтинг. Він власне і не займається агітацією – виграти чесно він не може, так навіщо витрачати сили на роботу з електоратом, якщо можна просто намалювати "соціологію" і підкріпити її підкупом?", – пише Чаплига. Крім того, політолог також висловив думку, що Порошенко в парі з колегами з РФ прораховує варіант взагалі скасування виборів шляхом такого кримінального "шатуна в вишиванках", що навіть всі міжнародні спостерігачі прозріють.

"Фундамент Порошенко готує ґрунтовний:

– антиконституційне призначення свого ЦВК;

– інституційне позбавлення можливості голосувати майже 2 мільйонів громадян в РФ, що підриває весь закордонний округ. (Справа не в тому, скільки там на консульському обліку і скільки голосувало. Справа в тому, що вони потенційно МОГЛИ стати на облік і проголосувати);

– ігри з тими нещасними 2 спостерігачами від БДІПЛ...

і багато іншого".

Таким чином, експерт вказує на реалізацію плану, якщо президент бачить, що не проходить навіть на 4-е місце – відразу 20-30 технічних кандидатів починають волати про те, що вони не визнають результати. "Тобто 50% учасників їх відмовляються визнати, міжнародні інституції теж стурбовані ... І тут ЦВК скасовує вибори, бо їх сервак ще й злі північнокорейські хакери зламали і написали Порошенко-Феодал. Порошенко вимагає проведення нових виборів... Але вже восени разом з парламентськими... Як він і хотів, коли творив чудеса з тим Військовим Положенням...".

І висновок, який з усього вищесказаного робить Чаплига: якщо щось і потрібно робити, то голосувати так, щоб Порошенко на гарматний постріл до другого туру не наблизився... "Бо ігри Порошенка в зрив виборів на ґрунті влаштованого їм кримінального свавілля в шароварах загрожує тим, що шуліки знову почнуть рвати країну... і не приведи Господь ми знову побачимо повторення минулих подій... Якщо рейтинг "коміка" в ДВА рази перевищує рейтинг головнокомандувача у воюючій країні, то такому "головнокомандувачу" пора зняти кітель і знятися з виборів".