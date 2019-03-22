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      Політолог: Як і очікувалося, Банкова використовувала Бойка для "поцілунку Юди"

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      Юрій Бойко
      Юрій Бойко / ukranews.com

      "Банкова так завзято занижує рейтинг Вілкула і домальовує Бойку, щоб "поцілунок "вийшов" міцнішим".

      Блогер Михайло Чаплига на своїй сторінці в Facebook нагадав читачам про сценарії виборів "Поцілунок Юди", про який писав ще на початку лютого.

      "Ви звернули увагу як іноді вельми незграбно домальовують рейтинг Бойку і вельми незграбно занижують Вілкулу та Мураєву? Всі ті ж соціологи, що забезпечують "соціологією" Банкову. Все це має пояснення. Не дарма ті, хто зривав зустрічі виборців із Зеленським, нападав на Гриценка, кидав шашки в прихильників Тимошенко і намагався влаштувати провокації на її мітингу декількома днями раніше те ж саме чудилі на зустрічах Вілкула", написав експерт.

      На його думку, Банкова прораховує два варіанти: витягнути Бойка як партнера Порошенка до другого туру (спрацює за умови масової скупки голосів і системного підкупу "монетизацією" субсидією) і домовитися з Бойком про те, що в другому турі в разі пари з Тимошенко (прохід до другого туру знову ж просто скупкою і системним підкупом), Бойко публічно підтримує Тимошенко (але нічого не робить на рівні своєї мережі).

      "В обох варіантах прохід Порошенка можливий виключно "математично" тобто ніякої агітації йому власне проводити немає сенсу, бо будь-яке його слово лише мінусує його рейтинг. Він власне і не займається агітацією виграти чесно він не може, так навіщо витрачати сили на роботу з електоратом, якщо можна просто намалювати "соціологію" і підкріпити її підкупом?", пише Чаплига. Крім того, політолог також висловив думку, що Порошенко в парі з колегами з РФ прораховує варіант взагалі скасування виборів шляхом такого кримінального "шатуна в вишиванках", що навіть всі міжнародні спостерігачі прозріють.

      "Фундамент Порошенко готує ґрунтовний:

      – антиконституційне призначення свого ЦВК;

      інституційне позбавлення можливості голосувати майже 2 мільйонів громадян в РФ, що підриває весь закордонний округ. (Справа не в тому, скільки там на консульському обліку і скільки голосувало. Справа в тому, що вони потенційно МОГЛИ стати на облік і проголосувати);

      ігри з тими нещасними 2 спостерігачами від БДІПЛ...

      і багато іншого".

      Таким чином, експерт вказує на реалізацію плану, якщо президент бачить, що не проходить навіть на 4-е місце відразу 20-30 технічних кандидатів починають волати про те, що вони не визнають результати. "Тобто 50% учасників їх відмовляються визнати, міжнародні інституції теж стурбовані ... І тут ЦВК скасовує вибори, бо їх сервак ще й злі північнокорейські хакери зламали і написали Порошенко-Феодал. Порошенко вимагає проведення нових виборів... Але вже восени разом з парламентськими... Як він і хотів, коли творив чудеса з тим Військовим Положенням...".

      І висновок, який з усього вищесказаного робить Чаплига: якщо щось і потрібно робити, то голосувати так, щоб Порошенко на гарматний постріл до другого туру не наблизився... "Бо ігри Порошенка в зрив виборів на ґрунті влаштованого їм кримінального свавілля в шароварах загрожує тим, що шуліки знову почнуть рвати країну... і не приведи Господь ми знову побачимо повторення минулих подій... Якщо рейтинг "коміка" в ДВА рази перевищує рейтинг головнокомандувача у воюючій країні, то такому "головнокомандувачу" пора зняти кітель і знятися з виборів".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Юрій Бойко Олександр Вілкул
      Джерело: 24 Канал
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